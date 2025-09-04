Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open
El tenista serbio, 7° del ranking ATP, se mide otra vez contra el español (2°) por el paso a la final del Grand Slam.
Novak Djokovic (7° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) vuelven a enfrentarse. Ahora lo harán en las semifinales del US Open.
El serbio intentará dar un paso más para conquistar su quinto Grand Slam estadounidense, mientras que el español va por el segundo de su carrara tras hacerlo en 2022.
Ambos tenistas se han enfrentado en ocho ocasiones en el circuito con cinco victorias para Djokovic y otras tres para Alcaraz. El último duelo entre ambos ocurrió en el Abierto de Australia por los cuartos de final. El balcánico se impuso por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.
A qué hora es el partido de Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz
El partido de Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz es este viernes 5 de septiembre, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz
El partido de Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz se transmite por ESPN 2.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.