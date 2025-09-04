Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open

Dónde ver a Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en el US Open.

Novak Djokovic (7° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) vuelven a enfrentarse. Ahora lo harán en las semifinales del US Open.

El serbio intentará dar un paso más para conquistar su quinto Grand Slam estadounidense, mientras que el español va por el segundo de su carrara tras hacerlo en 2022.

Ambos tenistas se han enfrentado en ocho ocasiones en el circuito con cinco victorias para Djokovic y otras tres para Alcaraz. El último duelo entre ambos ocurrió en el Abierto de Australia por los cuartos de final. El balcánico se impuso por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

A qué hora es el partido de Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz

El partido de Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz es este viernes 5 de septiembre, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz

El partido de Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz se transmite por ESPN 2.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.