El Deportivo

Complicado sorteo para el Betis de Manuel Pellegrini en la fase de liga de la Europa League

El equipo sevillano deberá medirse a equipos de Francia, Países Bajos e Inglaterra, entre otros. El Midtjylland de Darío Osorio se medirá a dos exmonarcas de Champions. Ronda de ocho partidos que comienza el 24 de septiembre y termina el 29 de enero.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Betis ya tiene rivales en la Europa League. FOTO: X @Realbetis.

Betis de Sevilla y Midtjylland de Dinamarca ya tienen rivales en la fase de liga de la Europa League, primera instancia del torneo propiamente tal, después de las rondas eliminatorias que definen a los 36 equipos que se ordenarán en una sola tabla de posiciones para disputar el título: los ocho primeros avanzan directo a octavos y del noveno al 24° juegan playoffs.

El equipo sevillano, que dirige el chileno Manuel Pellegrini, llega a competiciones europeas por quinta temporada consecutiva, una situación inédita en la historia de la institución. Animado, además, por el hecho de haber disputado la final de la Conference League, definición que perdió por goleada ante Chelsea de Inglaterra.

Los verdiblancos arriban directamente a la fase de liga de la segunda competición europea en importancia. Todo, gracias al rendimiento de las escuadras hispanas en torneos continentales.

Sin embargo, el sorteo de la fase de liga que se realiza en Mónaco de ninguna manera fue benévolo para los sevillanos, quienes enfrentarán los ocho partidos de esta instancia entre el 24 de septiembre y el 29 de enero del próximo año, de acuerdo con el calendario dispuesto por la UEFA.

Tras la definición de sus ocho partidos, los béticos recibirán a Olympique de Lyon de Francia, Utrecht y Feyenoord de Países Bajos, además del Nottingham Forest de Inglaterra. En el caso de estos últimos dos equipos, ambos ya cuentan en su palmarés con trofeos europeos.

Los de Rotterdam ganaron la Copa de Campeones de 1970 y dos copas de la UEFA (antigua Europa League) el ’74 y el 2002. Los británicos, en tanto, lograron la Copa de Campeones en temporadas consecutivas (’79 y ’80), además de la Supercopa de 1979.

Asimismo, el equipo británico representa un partido con mucho morbo para el técnico chileno, después de que la dirigencia moviera pieza para contratar al DT hace muy pocos días, tal como adelantó El Deportivo.

Betis, también, enfrentará otros cuatro partidos como visitante. Los rivales son Dinamo Zagreb de Croacia (equipo que los eliminó en la Conference League en 2024), Ludogorets de Bulgaria, PAOK de Grecia y Genk de Bélgica.

Los rivales de Osorio

El Midtjylland de Dinamarca, que tiene al chileno Darío Osorio como una de sus grandes figuras, tampoco la tiene más fácil. La escuadra escandinava debió sortear tres instancias eliminatorias previas para arribar hasta la fase de liga de la Europa League.

Tras el sorteo del viernes, el club de Jutlandia Central se medirá a dos exmonarcas de la Copa de Campeones, la antigua Champions League. Uno de ellos es el Celtic de Escocia, al que enfrentará como local. Los otros tres rivales en esa condición son Sturm Graz de Austria, Genk de Bélgica y el Dinamo Zagreb.

Además, los daneses deben visitar al Nottingham Forest, que tiene tres trofeos continentales. Así también deberán hacerlo ante la Roma de Italia, Maccabi Tel Aviv de Israel y el Brann de Noruega.

