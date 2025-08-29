La acusación de racismo que sacude al US Open: “Es una de las peores cosas que puedes decir”

La acusación de racismo que sacude al US Open: “Es una de las peores cosas que puedes”.

El US Open está en el centro de la polémica del tenis internacional debido al cruce entre Jelena Ostapenko (26°) y Taylor Townsend (139°). La letona, campeona de Roland Garros 2017, fue criticada por calificar a la estadounidense como una jugadora “sin educación ni clase” luego de su duelo de segunda ronda. Sus dichos fueron calificados como un insulto racista.

La europea explicó que sus dichos respondieron a que la norteamericana no se disculpó tras un pelotazo que se estrelló en la red, y negó rotundamente cualquier intención racista. Sin embargo, la reacción de Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam, volvió a poner la controversia en la palestra.

“Obviamente es una de las peores cosas que se le pueden decir a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco”, afirmó Osaka tras avanzar a tercera ronda con triunfo sobre la local Hailey Baptiste. “Conozco a Taylor, sé lo mucho que ha trabajado y lo inteligente que es. No tiene nada que ver con ser una persona sin educación”.

Taylor Townsend ha recibido el respaldo de los fanáticos.

La respuesta de Townsend

La propia Taylor Townsend optó por bajar la tensión. Si bien reconoció el peso histórico de la idea de falta de “educación”, aclaró que no interpretó el comentario de Ostapenko como racista.

“Ese ha sido un estigma en nuestra comunidad, pero para mí esto también puede ser algo positivo. Si soy alguien que atrae multitudes y hace que la gente apoye el tenis, entonces es una corona que llevaré con gusto”, señaló la estadounidense.

La norteamericana, que recibió respaldo de otros jugadores en privado y en redes sociales, dijo sentirse validada por la reacción del público: “No buscaba aprobación, pero es bueno saber que hice que la gente se sintiera orgullosa”.

Ostapenko volvió a la cancha en el dobles y evitó cumplir con sus obligaciones de prensa, excusándose en motivos médicos, según informó la organización del torneo.