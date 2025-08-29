SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La acusación de racismo que sacude al US Open: “Es una de las peores cosas que puedes decir”

Los dichos de Jelena Ostapenko contra Taylor Townsend han abierto el debate en Estados Unidos.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La acusación de racismo que sacude al US Open: “Es una de las peores cosas que puedes”.

El US Open está en el centro de la polémica del tenis internacional debido al cruce entre Jelena Ostapenko (26°) y Taylor Townsend (139°). La letona, campeona de Roland Garros 2017, fue criticada por calificar a la estadounidense como una jugadora “sin educación ni clase” luego de su duelo de segunda ronda. Sus dichos fueron calificados como un insulto racista.

La europea explicó que sus dichos respondieron a que la norteamericana no se disculpó tras un pelotazo que se estrelló en la red, y negó rotundamente cualquier intención racista. Sin embargo, la reacción de Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam, volvió a poner la controversia en la palestra.

“Obviamente es una de las peores cosas que se le pueden decir a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco”, afirmó Osaka tras avanzar a tercera ronda con triunfo sobre la local Hailey Baptiste. “Conozco a Taylor, sé lo mucho que ha trabajado y lo inteligente que es. No tiene nada que ver con ser una persona sin educación”.

Taylor Townsend ha recibido el respaldo de los fanáticos.

La respuesta de Townsend

La propia Taylor Townsend optó por bajar la tensión. Si bien reconoció el peso histórico de la idea de falta de “educación”, aclaró que no interpretó el comentario de Ostapenko como racista.

“Ese ha sido un estigma en nuestra comunidad, pero para mí esto también puede ser algo positivo. Si soy alguien que atrae multitudes y hace que la gente apoye el tenis, entonces es una corona que llevaré con gusto”, señaló la estadounidense.

La norteamericana, que recibió respaldo de otros jugadores en privado y en redes sociales, dijo sentirse validada por la reacción del público: “No buscaba aprobación, pero es bueno saber que hice que la gente se sintiera orgullosa”.

Ostapenko volvió a la cancha en el dobles y evitó cumplir con sus obligaciones de prensa, excusándose en motivos médicos, según informó la organización del torneo.

Lee también:

Más sobre:TenisPolideportivoUS OpenJelena OstapenkoTaylor TownsendNaomi OsakaHailey BaptisteRacismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios

Policías bolivianos fueron detenidos en la frontera con 570 kilos de droga, armas y vehículo robado

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Matthei reprocha dichos de Loncon y afirma que en La Araucanía y Biobío “hay terrorismo”

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios
Chile

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios

Policías bolivianos fueron detenidos en la frontera con 570 kilos de droga, armas y vehículo robado

Matthei reprocha dichos de Loncon y afirma que en La Araucanía y Biobío “hay terrorismo”

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años
Negocios

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años

Instancia ambiental da luz verde a proyecto solar en Atacama por US$250 millones

Desde el organigrama hasta las contrataciones: lo que revelan las primeras actas del Fondo Autónomo Previsional

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
Tendencias

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico
El Deportivo

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

“La próxima vez, no te preguntes por qué te golpeé”: Stefanos Tsitsipas explota por los saques bajo el brazo de su rival

Complicado sorteo para el Betis de Manuel Pellegrini en la fase de liga de la Europa League

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa
Mundo

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador