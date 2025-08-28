La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open

Daniil Medvedev (13°) volvió a ser protagonista en el Abierto de Estados Unidos, pero no por su tenis. El ruso, exnúmero uno del mundo y campeón del torneo en 2021, fue sancionado con 42.500 dólares tras su eliminación en primera ronda a manos del francés Benjamin Bonzi. La organización lo castigó con 30 mil dólares por conducta antideportiva y otros 12.500 por destrozar su raqueta, según informó The Athletic.

La multa equivale a casi el 40% del premio de 110 mil dólares que recibió por disputar la primera ronda. El episodio se desató el domingo en el estadio Louis Armstrong, cuando la entrada por error de un fotógrafo en la pista generó una polémica decisión arbitral. El juez de silla permitió repetir el primer servicio de Bonzi en un punto clave, lo que desató la furia de Medvedev.

Entre gritos, gestos y protestas, el ruso encendió al público, que abucheó durante más de seis minutos, impidiendo a su rival cerrar el partido con bola de partido a favor.

Daniil Medvedev acabó destrozando su raqueta en el US Open. pc

Al caer finalmente por 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4, Medvedev explotó de nuevo: destrozó su raqueta a golpes contra el suelo mientras permanecía sentado en su banco. “Voy a recibir una multa grande”, anticipó en conferencia de prensa. “A tipos como yo nos multan mucho más que a otros”, añadió.

Críticas y respaldos

Las imágenes recorrieron el circuito y no tardaron en provocar reacciones. El alemán Boris Becker, seis veces campeón de Grand Slam, fue tajante: “Podemos llamarlo colapso en público. Creo que necesita ayuda profesional”. Sus palabras fueron respaldadas por Brad Gilbert, entrenador de élite y actual coach de Coco Gauff. “Lo mismo pasó en Washington. Perdió los papeles. Su mente no está en el mejor momento tras tantos partidos cerrados en los últimos meses. Estoy de acuerdo en que necesita ayuda”, sostuvo.

Patrick McEnroe, exjugador y comentarista, también se sumó al debate: “Medvedev necesita descansar el resto del año. Tiene que empezar de cero”.

En contraste, su compatriota y amigo Andrey Rublev mostró una postura diferente. “No soy el mejor ejemplo para juzgar, porque yo también me comporto mal a veces. Es su vida. Si quiere cambiar y necesita ayuda, me tiene a mí, a muchos amigos y a su familia. Solo él sabe lo que está pasando”, afirmó el número 15 del ranking ATP.