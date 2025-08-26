“Esto es un linchamiento”: Los descargos del fotógrafo expulsado del US Open tras polémica con Daniil Medvedev

El tenista ruso Daniil Medvedev protagonizó una de las grandes polémicas en esta versión del US Open, en medio de su temprana derrota en la primera ronda del torneo contra el francés Benjamin Bonzi, en cinco sets.

Un partido que se pudo haber definido mucho antes. En el tercer set, el galo servía para quedarse con el duelo cuando ocurrió una situación inesperada.

Bonzi falló su primer servicio justo en el momento en el que un fotógrafo Selcuk Acar entró a la cancha pensando que el duelo ya estaba por terminar. Ante esta interrupción, el juez de silla Greg Allensworth decidió que el francés debía servir otra vez su primer saque.

Medida que no gustó para nada a Medvedev ni al público. El ruso corrió hacia el centro de la cancha y alentó al público a seguir abucheando la decisión.

“¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”, le dijo Medvedev a Allensworth antes de acusarlo de querer terminar rápido el partido: “Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”, lanzó.

Luego siguió con los reclamos: “¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?”, comentó en relación a la frase del estadounidense que hace unos meses declaró que Allensworth es “el peor juez de silla del circuito ATP”.

Cuando el duelo se pudo reanudar, Bonzi terminó perdiendo el servicio y el juego, llevando la definición del tercer set al tie brak, instancia en la que se impuso Medvedev por 7-6(5).

Si bien la situación en el cuarto set fue compleja para el francés, quien acabó cayendo en el parcial por 6-0, se pudo recuperar en el quinto para llevarse el partido por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en tres horas y 45 minutos de juego. Una vez finalizado el enfrentamiento, Medvedev se fue a sentar y destruyó su raqueta contra el banquillo.

Los descargos del fotógrafo

El profesional que encendió la polémica de Medvedev conversó con el diario británico Daily Mail y aseguró que es víctima del revuelo. Además, aseguró que había contactado a sus abogados después de que le revocaran sus credenciales.

“Soy una víctima y totalmente inocente. Este incidente ya se ha convertido en un linchamiento… aunque soy inocente, he sufrido mucho”, advirtió el profesional al medio británico.

La verdad es que la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) retiró sus credenciales a Acar. Pese a ello, Acar aclaró que le ordenaron ingresar prematuramente a la cancha después de dudar inicialmente en hacerlo.

“Si hay una cámara ahí, si está monitoreado, mostrará que regresé dos veces al funcionario y no entré. El oficial de seguridad me dijo que el partido estaba detenido. Realmente, yo no sabía si Medvedev me había visto”, dijo el fotoperiodista estadounidense

Asimismo, agregó que “no soy un fotoperiodista que pueda cometer semejante error. He envejecido 10 años desde anoche, estoy hablando con mis empleadores y abogados sobre la situación para ver cuáles son las opciones”, aseguró el profesional.

Pese a los reclamos, los portavoces de la USTA desmintieron las afirmaciones de Acar al mismo medio

inglés: “el fotógrafo había recibido instrucciones de seguridad del US Open para que no se moviera. Ignoró estas instrucciones y entró indebidamente en la cancha entre saques en punto de partido”.

La furia del ruso

