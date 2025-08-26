SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Esto es un linchamiento”: Los descargos del fotógrafo expulsado del US Open tras polémica con Daniil Medvedev

El profesional independiente Selcuk Acar, a quien le fue retirada la credencial tras el escándalo del ruso, advirtió que “soy una víctima de esto y aunque soy inocente he sufrido mucho”. Además, se defendió que “el oficial de seguridad me dijo que el partido estaba detenido”.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Daniil Medvedev acabó destrozando su raqueta tras caer en el US Open. Foto: Captura de video. pc

El tenista ruso Daniil Medvedev protagonizó una de las grandes polémicas en esta versión del US Open, en medio de su temprana derrota en la primera ronda del torneo contra el francés Benjamin Bonzi, en cinco sets.

Un partido que se pudo haber definido mucho antes. En el tercer set, el galo servía para quedarse con el duelo cuando ocurrió una situación inesperada.

Bonzi falló su primer servicio justo en el momento en el que un fotógrafo Selcuk Acar entró a la cancha pensando que el duelo ya estaba por terminar. Ante esta interrupción, el juez de silla Greg Allensworth decidió que el francés debía servir otra vez su primer saque.

Medida que no gustó para nada a Medvedev ni al público. El ruso corrió hacia el centro de la cancha y alentó al público a seguir abucheando la decisión.

“¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”, le dijo Medvedev a Allensworth antes de acusarlo de querer terminar rápido el partido: “Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”, lanzó.

Luego siguió con los reclamos: “¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?”, comentó en relación a la frase del estadounidense que hace unos meses declaró que Allensworth es “el peor juez de silla del circuito ATP”.

Cuando el duelo se pudo reanudar, Bonzi terminó perdiendo el servicio y el juego, llevando la definición del tercer set al tie brak, instancia en la que se impuso Medvedev por 7-6(5).

Si bien la situación en el cuarto set fue compleja para el francés, quien acabó cayendo en el parcial por 6-0, se pudo recuperar en el quinto para llevarse el partido por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en tres horas y 45 minutos de juego. Una vez finalizado el enfrentamiento, Medvedev se fue a sentar y destruyó su raqueta contra el banquillo.

Los descargos del fotógrafo

El profesional que encendió la polémica de Medvedev conversó con el diario británico Daily Mail y aseguró que es víctima del revuelo. Además, aseguró que había contactado a sus abogados después de que le revocaran sus credenciales.

“Soy una víctima y totalmente inocente. Este incidente ya se ha convertido en un linchamiento… aunque soy inocente, he sufrido mucho”, advirtió el profesional al medio británico.

La verdad es que la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) retiró sus credenciales a Acar. Pese a ello, Acar aclaró que le ordenaron ingresar prematuramente a la cancha después de dudar inicialmente en hacerlo.

“Si hay una cámara ahí, si está monitoreado, mostrará que regresé dos veces al funcionario y no entré. El oficial de seguridad me dijo que el partido estaba detenido. Realmente, yo no sabía si Medvedev me había visto”, dijo el fotoperiodista estadounidense

Asimismo, agregó que “no soy un fotoperiodista que pueda cometer semejante error. He envejecido 10 años desde anoche, estoy hablando con mis empleadores y abogados sobre la situación para ver cuáles son las opciones”, aseguró el profesional.

Pese a los reclamos, los portavoces de la USTA desmintieron las afirmaciones de Acar al mismo medio

inglés: “el fotógrafo había recibido instrucciones de seguridad del US Open para que no se moviera. Ignoró estas instrucciones y entró indebidamente en la cancha entre saques en punto de partido”.

La furia del ruso

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:TenisUS OpenDaniil MedvedevBenjamin BonziSelcuk Acar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Obligada a intervenir: peleas internas del comando hacen crujir diseño de campaña y Jara llama la atención a su equipo

Sin libreto definido: debate sobre dictadura militar vuelve a complicar a Matthei

Víctor Ramos y resistencia oficialista a consulta indígena: “No acomodamos los tiempos de diálogo a calendarios electorales”

De Calisto al “Pollo” Valdivia: los candidatos del oficialismo (y la DC) que no se quieren tomar fotos con Jeannette Jara

Angélica Prats y el fin de la pena del asesino de su padre: “Nos hace revivir lo intolerable que es la justicia incompleta”

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Revisa si te corresponde el próximo pago anual del Subsidio al Empleo Joven de hasta $678 mil

Revisa si te corresponde el próximo pago anual del Subsidio al Empleo Joven de hasta $678 mil

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal
Chile

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Obligada a intervenir: peleas internas del comando hacen crujir diseño de campaña y Jara llama la atención a su equipo

Sin libreto definido: debate sobre dictadura militar vuelve a complicar a Matthei

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?
Negocios

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?

Caso Factop comienza su cierre: Fiscalía pedirá procedimiento abreviado para Rodrigo Topelberg y Ariel y Alberto Sauer

Ganancias de ILC se duplican hasta los $114 mil millones

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración
Tendencias

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

Caso Independiente: la denuncia por racismo de la Conmebol que atormenta a la U y que involucra a Marcelo Díaz

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev en el US Open

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha
Finde

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella
Cultura y entretención

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Taylor Swift y Travis Kelce: una de las parejas más mediáticas del mundo anuncia su matrimonio

Paz López, ensayista: “Lo que nos molesta no es tanto la diferencia sino que el otro se parezca demasiado a uno”

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky
Mundo

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky

Israel defiende el ataque contra el hospital Nasser ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Israel defiende el ataque contra hospital en Gaza ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo