Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev estalla tras la interrupción de un fotógrafo en un momento clave

El US Open vivió un nuevo escándalo que tuvo a Daniil Medvedev como protagonista. Esto se dio en el duelo válido por la primera ronda del torneo contra el francés Benjamin Bonzi.

El galo servía para quedarse con el partido en el tercer set cuando ocurrió una situación que nadie esperaba.

Bonzi sirvió, fallando su primer servicio justo en el momento en el que un fotógrafo entró a la cancha pensando que el duelo ya estaba por terminar. Ante esta interrupción, el juez de silla, Greg Allensworth, decidió que Bonzi debía servir otra vez un primer saque.

La medida no le gustó para nada a Medvedev ni al público. El ruso corrió hacia el centro de la cancha y alentó a los presentes a seguir abucheando la decisión.

“¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”, le dijo Medvedev a Allensworth antes de acusarlo de querer terminar rápido el partido: “Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”, lanzó.

Luego siguió con los reclamos: “¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?”, comentó en relación a la frase del estadounidense que hace unos meses declaró que Allensworth es “el peor juez de silla de la ATP”.

Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.



Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B — José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025

Ya cuando el duelo se pudo reanudar, Bonzi terminó perdiendo el servicio y el juego, llevando la definición del tercer set al tie brak, instancia en la que se impuso Medvedev por 7-6(5).

Si bien la situación en el cuarto set fue compleja para el francés, quien acabó cayendo en el parcial por 6-0, pudo recuperarse en el quinto para llevarse el partido por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en tres horas y 45 minutos de juego.

Una vez finalizado el enfrentamiento, Medvedev se fue a sentar y destruyó su raqueta contra el banquillo.

Medvedev explotó de frustración y rompió su raqueta tras quedar eliminado en primera ronda. 😰



📺 Mirá nuestros partidos del #USOpen en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/byemIB3ax2 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 25, 2025

“Nunca había vivido algo así”

Con la victoria ya concretada, Benjamin Bonzi señaló en la pista que “Nunca había vivido algo así. Quizá esperamos unos cinco minutos antes del punto de partido. Luego fue muy difícil jugar. Mucho ruido. Todo el tiempo, durante los puntos, entre los puntos”.

“Era un ambiente muy salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, seguir metido en el partido. No fue fácil. Al final dejé todo mi corazón en la pista”, añadió.

Por su parte, Medvedev declaró en la conferencia de prensa que espera recibir una “fuerte multa” por sus hechos, pero que de igual forma fue algo “divertido”.

“La gente hizo lo que hizo sin mí, sin que yo se lo pidiera, y fue divertido de ver”, apuntó.

De todas maneras, el ruso reconoció que “estoy jugando mal y, en los momentos importantes, aún peor. Todo. Todo: servicio, devolución, volea, lo que sea. Solo necesito jugar mejor, y voy a intentar hacerlo el próximo año”, cerró.