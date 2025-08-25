Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Los hechos de barbarie registrados en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en el marco de la Copa Sudamericana continúan generando reacciones y decisiones importantes.

Una de ellas ha involucrado a Emily Muñoz, jugadora formada en la U que se desempeñaba en la rama de futsal del conjunto de Avellaneda, quien decidió dejar el cuadro argentino una vez que supo de las consecuencias de los actos de violencias que dejaron varios heridos, dos de ellos en estado crítico.

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé con tragedia, muy mal, angustiada por los cabros”, reconoció la futbolsalista en diálogo con Redgol.

“Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande”, continuó.

Independiente identifica a 25 delincuentes

Durante la jornada de este domingo, Independiente compartió un comunicado en el que señalan que ya han identificado a 25 barristas que fueron parte de las agresiones del pasado miércoles.

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De (N. de la R.: Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”, comenzaron señalando.

“Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”, agregaron más adelante.

“La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, resaltaron.

“Nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores”, concluyeron.