Brayan Cortés no suelta el arco de Peñarol: el Manya se levanta tras su agónica eliminación de Copa Libertadores

Después de su agónica y polémica eliminación de la Copa Libertadores, ante Racing por los octavos de final, Peñarol se reinsertó en la competencia local y volvió a los abrazos. Este domingo, los aurinegros vencieron por 2-0 a River Plate, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Brayan Cortés no suelta la portería del Manya.

Pese a las críticas que tuvo su desempeño tras la caída ante la Academia, en Avellaneda, el portero chileno cuenta con la confianza del técnico Diego Aguirre y se mantiene como el 1 titular, desplazando al experimentado Martín Campaña. Ante el Darsenero, el exjugador de Colo Colo tuvo su quinta titularidad consecutiva. Dicho de otra manera, tomó el lugar desde que llegó a Uruguay y no lo ha devuelto.

Los primeros dos juegos fueron con triunfos: sobre Nacional, por la liga, y Racing, en la ida de octavos de la Libertadores. Luego vinieron dos derrotas: contra Boston River, por el campeonato uruguayo, y la última en la revancha contra los argentinos. Este domingo, el balance volvió a quedar favorable para el iquiqueño.

Antes del encuentro, Peñarol emitió un comunicado en el cual ofreció disculpas a sus hinchas por el mal estado del campo de juego del Estadio Campeón del Siglo. “Si bien se está en proceso de reacondicionamiento del mismo, estuvo a evaluación hasta último momento la posibilidad de jugar este encuentro en el Estadio Centenario. Sin embargo, se entendió que deportivamente era la mejor alternativa mantener la fijación del partido en nuestra casa”, detalló la institución.

En un primer tiempo donde el trámite del juego se cargo hacia el Carbonero, solo pudo marcar una diferencia de un gol. A través de un lanzamiento penal, David Terans (exjugador de Santiago Wanderers) abrió el marcador en los 11 minutos. Terans tomó el lugar de Leonardo Fernández, la figura del Manya, ausente ante River. Pese a la superioridad, el resultado era escuálido y no le aseguraba nada de cara al complemento.

Para el segundo lapso, el desarrollo del juego no cambió, en el sentido de que Peñarol era más e hizo méritos para estirar la ventaja. Finalmente, en los 59′, los aurinegros llegaron al 2-0 gracias al tanto del delantero Maximiliano Silvera. Ese gol le dio mayor tranquilidad a Peñarol. Brayan Cortés tuvo una jornada sin grandes emociones. No fue exigido por el adversario.

El resultado le permite a los pupilos de Diego Aguirre instalarse en la segunda posición del Clausura uruguayo con nueve puntos, uno menos que Cerro Largo. En la tabla anual de la temporada 2025 en el país oriental, Peñarol llega a los 52 puntos, a cuatro de Nacional, el archirrival, que lidera la clasificación del año.