En Uruguay critican a Brayan Cortés y lo califican como uno de los principales responsables de la eliminación de Peñarol

La ventaja que Peñarol obtuvo en Uruguay no fue suficiente. Este martes, el Carbonero cayó por 3-1 ante Racing en Avellaneda y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, en un polémico partido en donde el juez Wilmar Roldán cobró un dudoso penal con el que La Academia igualó la serie en el segundo tiempo. Tras la derrota, la desazón invadió el camarín del Manya y a los medios charrúas.

La prensa de ese país consideró al chileno Brayan Cortés como uno de los principales responsables de la eliminación de Peñarol. El iquiqueño, en una cancha jabonosa por la lluvia, se mostró con poca seguridad a la hora de salir de su arco a capturar centros.

En Uruguay aprueban a Brayan Cortés en la Copa Libertadores

El medio Ovación, uno de los más prestigiosos de Uruguay, lo calificó con nota cinco: “Tuvo un difícil primer tiempo, por la cancha y por lo que propuso Racing. Empezó con un centro que se le escapó y salió mal en otro, pero después salió bien con los puños en un centro complicado y le tapó otro gol a Maravilla Martínez con una pelota que le fue al cuerpo. Recibió amarilla por demorar el juego en el final. En el complemento mostró inseguridad en algunas pelotas, el árbitro le cobró la nueva norma de los ocho segundos por demorar y no pudo hacer nada en el último gol de Pardo”.

En tanto, el sitio El Observador fue aún más crítico. Lo calificó con nota tres, la más baja del equipo junto con otros dos futbolistas: “Falló a los 5′ de juego dejando un rebote totalmente evitable y a partir de ese momento se vació de confianza. No salió a cortar centros, dejó un rebote alto en la jugada previa al penal y su falta de decisión al ir a buscar las pelotas quietas, algo donde se lo había mostrado con confianza ante Nacional y en la ida contra Racing, le costó a Peñarol la eliminación. Responsable".