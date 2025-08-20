El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

El Rey no para de sufrir: el castigo que recibe Arturo Vidal en Colo Colo por los insultos al árbitro ante Everton.

Arturo Vidal conoce su castigo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio una fecha de sanción al volante por sus insultos a Felipe González en el empate de Colo Colo ante Everton. El Rey, que fue titular ante Universidad Católica, no estará ante Palestino.

En su informe, el juez del duelo entre ruleteros y albos había consignado los agravios del mediocampista, quien ese día no estuvo en el campo de juego. “En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: ‘¿Cómo va a ser penal ? Para eso está el VAR ¿o no?’”, expuso González.

“Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”, insiste. González agrega la agresiva conclusión de Vidal. “Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá”, añadía el volante.

Arturo Vidal ha tenido una temporada para el olvido. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Un año para el olvido

El contraste de Vidal este año con su temporada pasada es evidente. En el curso anterior, el King disputó 35 partidos, marcó ocho goles, entregó tres asistencias y fue la gran figura en la obtención del título nacional. Este año apenas suma 20 encuentros, con dos tantos y una habilitación. La diferencia numérica refleja también la sensación que tienen los hinchas: un futbolista que pasó de ser imprescindible a convertirse en un problema. No es casualidad que, en el clásico frente a Universidad Católica, saliera sustituido en medio de silbatinas, una postal impensada hace apenas unos meses.

A eso se suman episodios extradeportivos que incomodaron a la directiva. Su estrecha relación con la casa de apuestas JuegaConelKing, que lleva su propio apodo, abrió un flanco de críticas en medio del endurecimiento de la postura de Conmebol frente al patrocinio de plataformas de ese rubro. El vínculo generó incomodidad en el directorio y puso en entredicho la imagen institucional del club. En paralelo, su participación en el lanzamiento de una cadena de hamburgueserías fue leída por algunos como una distracción innecesaria, alimentando la percepción de que su foco está lejos del 100% en lo futbolístico.

La tensión se agudiza porque el futuro del King en Colo Colo está directamente ligado a su presencia en cancha. La cláusula firmada en su último contrato establece que debe jugar la mitad de los 37 partidos de la temporada (Copa Libertadores, Liga de Primera y Supercopa). Hasta el momento, el Rey lleva 17 y solo le restan dos cotejos para completar la renovación automática. En el calendario, los albos tienen 11 partidos por delante.