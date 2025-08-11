Arturo Vidal se mete en líos. El Rey no fue parte del choque entre Everton y Colo Colo, por estar cumpliendo castigo. Sin embargo, terminó transformándose en un protagonista después del pitazo final. Ahora, incluso, puede tener problemas con el Tribunal de Disciplina.

Terminado el encuentro, con el angustioso empate de Sebastián Sosa desde los doce pasos, después de un penal de Sebastián Vegas en su contra, el volante llegó a la zona de vestuarios del Sausalito. Ahí, reprobó notoriamente la actuación del juez Felipe González.

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González

La escena fue revelada por TVN. Sin embargo, para efectos formales, el registro periodístico no tiene validez. Sí lo hay en un documento que es ley para la corte deportiva: el informe del juez. En esa descripción se basa la Primera Sala, a cargo de Exequiel Segall, para dictar sentencias.

Tal como adelantó El Deportivo, la incidencia fue consignada en el informe de González, por lo que será la Primera Sala, que preside Exequiel Segall la que determine si procede un eventual castigo.

Arturo Vidal. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Lo que faltaba conocer es el texto de lo que, en la práctica, se tramitará como denuncia. “En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación : “¿Cómo va a ser penal ? Para eso está el VAR ¿o no?“, expone González.

El relato continúa. “Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”, insiste. González agrega la agresiva conclusión de Vidal. “Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá“, finaliza la diatriba del exvolante del Barcelona, la Juventus y el Inter de Milán.