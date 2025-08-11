SUSCRÍBETE
El Deportivo

El riesgo que corre Arturo Vidal por encarar al juez Felipe González tras el empate entre Everton y Colo Colo

Después del duelo entre viñamarinos y albos, el volante del Cacique, quien estaba suspendido, aprovechó la coincidencia en la zona de vestuarios para arremeter contra los árbitros. Su conducta puede tener consecuencias.

Christian González 
Christian González
Arturo Vidal, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal no jugó frente a Everton. El mediocampista estaba cumpliendo una suspensión, por lo que Jorge Almirón no podía considerarlo para el choque entre los viñamarinos y Colo Colo. Sin embargo, igualmente, el Rey terminó siendo protagonista.

Después del partido, que los ruleteros empataron sobre el final, tras un discutido penal de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa, el Rey las emprendió contra el equipo referil encabezado por Felipe González. “El cul... no le pega de malo a la pelota”, comenzó recriminándole al réferi, en un registro captado por TVN. “No han cagado todo el año y seguís cagándonos. ¿Cómo va a ser penal?, ¿ah? Nos han cagado todo el año. Traen el VAR y pa’ eso tienen la hue…”, continuó el mediocampista. También emplazó a los periodistas que asistieron a Viña del Mar a consignar el presunto error.

El riesgo que corre Arturo Vidal por encarar al juez Felipe González tras el empate entre Everton y Colo Colo

El Rey no formaba parte de la convocatoria de Jorge Almirón para el choque ante el equipo oro y cielo, pero hay una consideración que puede complicarlo. “Un jugador, para los efectos disciplinarios, nunca pierde tal calidad“, responde Exequiel Segall, presidente de la Primea Sala del Tribunal de Disciplina a la consulta de El Deportivo respecto de si la ausencia del futbolista en la planilla de juego lo eximía de ser juzgado en tal condición.

Felipe González, en el partido entre Everton y Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Segall especifica que, ahora, todo depende del informe del juez Felipe González. “La respuesta no es por el lado de Vidal. Es más general: el árbitro puede denunciar todo lo que ocurre en relación a todas las personas que están en la zona de camarines y en los túneles”, apunta, en la misma línea.

Es habitual

De hecho, recuerda que se trata de una situación relativamente habitual. “Existen muchísimos partidos en que el árbitro denuncia que hay personas en la zona de camarines a los que no les corresponde estar ahí y que formulan expresiones que el árbitro considera agraviantes. No siempre los árbitros individualizan a esas personas, porque hay oportunidades en que ni siquiera saben quiénes son”, explica.

Si el juez González que hubo un comportamiento indebido de Vidal en el informe que debe hacer llegar a la corte deportiva, el procedimiento considerará la respectiva citación a la sesión del martes 19.

