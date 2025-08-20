En vivo: Peñarol y Brayan Cortés buscan el paso a cuartos de la Libertadores ante Racing
El elenco del portero chileno se impuso por la cuenta mínima en Uruguay. Ahora, en Avellaneda, deberá sacar un buen resultado para meterse entre los ocho mejores de América.
Minuto a minuto
Racing 1-1 Peñarol
Global 1-2
¡Se reanuda la acción!
Racing y Peñarol ya juegan el segundo tiempo.
Sao Paulo, en paralelo
En el otro encuentro que se disputa a esta hora por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Sao Paulo derrota por 1-0 a Atlético Nacional.
Este resultado le sirve al elenco brasileño para clasificar. El chileno Gonzalo Tapia es suplente.
Con este marcador, Peñarol está clasificando a los cuartos de final de la Copa Libertadores gracias a su triunfo 1-0 en la ida, en Uruguay.
¡Final del primer tiempo!
Racing y Peñarol igualan 1-1 en Avellaneda.
45+2′ Amarilla para Brayan Cortés
Wilmar Roldán amonesta al chileno por hacer tiempo en un saque de meta.
33′ Gol anulado a Racing
Marcos Rojo convertía de cabeza, pero el juez Wilmar Roldán fue llamado por el VAR y anuló el tanto por una evidente infracción previa.
29′ Ataja Cortés
Adrián Martínez remató mano a mano, pero el meta chileno atajó para mantener el empate.
15′ ¡Gol de Peñarol!
Nahuel Herrera, con un espectacular cabezazo luego de un tiro de esquina, marca el 1-1 ante Racing.
Otros resultados de la jornada:
Vélez venció por 2-0 a Fortaleza y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Con este marcador, la serie está igualada 1-1.
7′ ¡Gol de Racing!
Adrián Martínez aprovecha una serie de rebotes en el área para abrir la cuenta en el área chica y vencer a Cortés.
4′ Error de Cortés
Al portero chileno se le suelta un centro rasante en el área chica. Martínez no alcanzó a definir por la intervención defensiva.
¡Arranca el partido!
Racing recibe a Peñarol de Brayan Cortés en Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Con Brayan Cortés: la formación de Peñarol
Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Javier Trindade, Ignacio Sosa; David Terans; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
Con Arias en el arco: formación de Racing
Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Santiago Solari, Gabriel Rojas; Adrián Balboa, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas
Ventaja charrúa
Cabe destacar que en la ida, jugada en el estadio Campeón del Siglo, Peñarol se impuso por la mínima. Ahora, en Avellaneda, Racing intentará dar vuelta la serie.
¡Bienvenidos!
Les damos la bienvenida a este relato en vivo del duelo entre Racing y Peñarol, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
