Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

Ya es oficial. Jorge Almirón se va de Colo Colo. Tal como publicó El Deportivo, el acuerdo para la partida del entrenador se había adelantado desde el sábado, después de la estrepitosa caída frente a Universidad Católica, en el Monumental, el más doloroso de los varios reveses que sumaba el estratega en los partidos en que Macul no perdonan perder: los clásicos. Este año, también se había inclinado ante Universidad de Chile.

Al entrenador se le terminó el crédito que había acumulado en un 2024 ilusionante, con un título en el Campeonato Nacional y una participación exitosa en la Copa Libertadores, en la que llegó a cuartos de final, instancia en la que los albos fueron eliminados por River Plate. Esa campaña parecía el piso para un 2025 exitoso, más aún considerando la fuerte inversión que realizaron los albos en refuerzos. Con un costo de más de $ 1.000 millones en planilla cada 30 días, en el Monumental trabaja el plantel más caro de la historia del fútbol chileno.

“El directorio aprobó la salida de Jorge Almirón en los términos que fueron presentados, y vamos a proceder a la firma del finiquito hoy a las siete de la tarde. Le damos las gracias a Jorge, a su cuerpo técnico y a su representante por todo lo que entregaron a esta institución, le deseamos lo mejor”, declaró Aníbal Mosa después de la reunión.

Con un portazo a Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

Después de la caída ante el equipo de Daniel Garnero, al estratega no le quedó de donde sostenerse. Los objetivos para un año especial, por tratarse del centenario institucional, se disiparon. En la Copa Libertadores, los albos ni siquiera superaron la fase de grupos. Fue tan mala la cosecha que tampoco lograron ingresar en la Copa Sudamericana. A nivel local, Limache los sacó de la Copa Chile. En la Liga de Primera, figuran en un indecoroso octavo puesto.

Almirón, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Almirón ya había tambaleado hace unos meses. Sin embargo, las divisiones directivas en Blanco y Negro lo habían logrado sostener. Esa vez, el informe del director deportivo, Daniel Morón, y el respaldo del bloque Vial lo mantuvieron en el cargo, pese a que la idea de Aníbal Mosa era sacarlo del puesto. Después de la goleada ante la UC, el panorama ya se tornó insostenible: había una voluntad unánime en el sentido de interrumpir el proceso.

El mismo sábado, Pablo del Río, representante de Almirón, había dado por concluida la estadía del transandino en la banca del Cacique. “Con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar”, reconoció el agente a El Deportivo. “La verdad es que, por como se brindaron y como trabajaron tanto cuerpo técnico como jugadores, el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, decía.

Quedaba, entonces, la formalidad. Mosa pretendió adelantarla para el lunes, pero el bloque Vial le denegó la posibilidad. Finalmente, la reunión se materializó este martes, ya con el entendimiento con el estratega alcanzado: Almirón recibirá US$ 1 millón en cuotas como indemnización por el despido anticipado, menos de la mitad de lo que estipulaba el acuerdo que había suscrito para extender su contrato.

Portazo inesperado

Los albos serán dirigidos por Hugo González y Luis Pérez, en condición de dupla técnica interina, hasta el Superclásico frente a Universidad de Chile, en un revés para la dirigencia, que pretendía que Héctor Tapia asumiera la responsabilidad. Sin embargo, el DT que obtuvo la trigésima corona institucional optó por no abandonar la jefatura del Fútbol Joven.

La operación de búsqueda del sustituto acaba de comenzar.