Una sorpresa Mundial: la camiseta más vendida que no se utilizará en Norteamérica

La camiseta alternativa de Curazao es una de las más demandadas de la Copa del Mundo.

Los fabricantes de camisetas trabajan horas extras para cumplir con la alta demanda de este tipo de productos. Desde que se presentaron los nuevos para el Mundial de 2026, los aficionados han vaciado las tiendas, tanto virtuales como físicas.

Una de las divisas de alternativa ya se ha convertido en un éxito inesperado que, incluso, podría no verse en un campo de juego para esta cita planetaria que acaparará la atención por casi seis semanas.

En medio de esa algarabía, la nación insular caribeña de Curazao, un archipiélago de 155.000 habitantes, ha aumentado su cantidad de seguidores, no tanto por su fútbol como nación debutante, sino más que nada por equipación.

Su jersey de visitante de color amarillo pastel ha provocado una verdadera sensación para los hinchas del fútbol. Diseño y aspecto que rinde homenaje a la capital, Willemstad, y a los coloridos edificios de sus distritos de Punda y Otrobanda. Ataviado con franjas rosas, turquesas y naranjas; es un diseño sencillo y retro que permite una singular combinación de colores.

Una camiseta que ha cautivado a los fanáticos en las redes sociales desde su lanzamiento, a finales de marzo. Tanto es así que ya se agotó en la página web estadounidense de su fabricante en las seis de las siete tallas disponibles, de acuerdo con la información que publica The New York Times.

Incluso, ninguna otra vestimenta de este tipo para el Mundial tiene una disponibilidad tan limitada en el comercio electrónico, aunque esta relativa escasez podría deberse a que el fabricante no esperaba este tipo de demanda, respecto de las selecciones más famosas.

¿No verá acción?

A pesar de la efervescencia que ha provocado la irrupción de la tricota caribeña, lo más seguro es que ni siquiera se vea en una cancha de fútbol durante la Copa del Mundo 2026.

El sábado 30 de mayo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA publicó la guía de colores para los partidos del certamen, minuta en la que se detallan las equipaciones que cada selección usará en la fase de grupos, todo para evitar confusiones entre los rivales.

Esa instrucción advierte que Curazao vestirá su camiseta local en sus tres partidos del Grupo E. Dado que este grupo también incluye a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil; es un escenario poco probable que los isleños superen la fase eliminatoria y tengan la oportunidad de usar la popular camiseta de visitante.

Malas noticias para los hinchas de la moda y el fútbol que, al menos recientemente, pudieron ver en acción la polera más popular del certamen. Curazao pudo lucirla en un partido amistoso previo al torneo contra Escocia, duelo que los británicos ganaron por 4-1.