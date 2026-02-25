SUSCRÍBETE
    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026

    Los movimientos internacional continúan a poco de la cita planetaria que desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    La sorpresiva razón de selección mundialista para cambiar de entrenador a meses de Norteamérica 2026. Lee Smith

    La selección de Curazao anunció la salida del director técnico Dick Advocaat a meses del inicio del Mundial. La federación informó que la decisión responde a una situación médica que afecta a la hija del entrenador, lo que lo llevó a priorizar su entorno familiar.

    El entrenador neerlandés comunicó su determinación tras evaluar la imposibilidad de sostener el trabajo cotidiano que exige el proceso mundialista. “Siempre he dicho que la familia viene antes que el fútbol”, señaló.

    “Esta es una decisión natural. Echaré mucho de menos Curazao, su gente y mis colegas. Considero que la nación más pequeña del mundo se clasifique para la Copa del Mundo como uno de los aspectos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta que creyeron en nosotros”, añadió.

    Dick Advocaat se va de la selección de Curazao.

    La federación confirmó que el reemplazante será Fred Rutten, quien asumirá la preparación del equipo de cara al certamen planetario. El nuevo seleccionador cuenta con experiencia en clubes europeos como Twente, PSV, Feyenoord y Schalke 04. “Son momentos complicados para Dick y le deseo mucha fuerza tanto a él como a su familia. Es un honor poder continuar con su trabajo. He hablado con él y su cuerpo técnico para seguir el mismo camino; Curazao puede esperar la misma dedicación por mi parte”, indicó en su presentación.

    Desde la dirigencia, el presidente de la federación, Gilbert Martina, manifestó el respaldo institucional a la decisión del entrenador saliente y valoró el proceso que permitió la primera clasificación de Curazao a una Copa del Mundo. La federación destacó el carácter inédito del logro y el impacto del ciclo encabezado por Advocaat en el desarrollo del seleccionado.

    “Su decisión inspira todo el respeto. Dick ha hecho historia con nuestra selección nacional y Curazao siempre le estará agradecido”, manifestó el directivo.

    La trayectoria del técnico neerlandés incluye pasos por la selección de Países Bajos en la Eurocopa 2004, donde alcanzó las semifinales, y en el Mundial de Estados Unidos 1994, con una campaña que llegó a cuartos de final. La federación señaló que la transición se realizará de forma inmediata para asegurar continuidad en la planificación rumbo al torneo de selecciones.

