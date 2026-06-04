Presidente de Empresas CMPC pide no dilatar la megarreforma: “Empatizo con quien dice que es totalmente legítimo que se apruebe por un voto”

Bernardo Larraín Matte destacó el rol de la empresa y criticó las críticas de que beneficia a los más ricos.

El empresario y presidente de Empresas CMPC, Bernardo Larraín Matte, hizo un crítico diagnóstico sobre la situación actual de la economía chilena, en medio de las señales de contracción de la actividad y altos niveles de desempleo, destacando al mismo tiempo las medidas que empuja la administración Kast.

En conversación con T13Tadio, el fundador de Pivotes y expresidente de la Sofofa dijo que el estancamiento que muestra la economía hace más de una década parece estructural y que requiere un plan de acción de dos frentes.

El primero, dijo, supone un “punto de quiebre” el cual necesita un conjunto de acciones de corto plazo para sirvan para romper la inercia. En segundo lugar, el empresario dijo eso había que proyectarlo en el largo plazo de manera que no se convierta en una “recuperación cíclica” que no dependa de los vaivenes políticos.

En ese contexto, Larraín Matte destacó las acciones que está haciendo el gobierno de José Antonio Kast, especialmente en lo que se refiere a agilizar los permisos para ejecutar inversiones, con un guiño al trabajo del ministro de Economía, Daniel Mas.

El presidente de Empresas CMPC, Bernardo Larraín, destacó gestión de Daniel Mas, el biministro de Economía y Minería. Oscar Ordenes Rivera

“ Cómo se refleja esto, por ejemplo, que el Consejo de Ministros está reuniendo mucho más frecuentement e. Ya ha aprobado US$ 22.000 millones de inversión en proyectos, le escuché al otro día al Ministro Mas decir que habían llamado 600 titulares de proyectos que tenían un permiso vigente, para preguntarles qué faltaba para que iniciaran el proyecto, qué permiso sectorial le faltaba, también decía en el fondo que habían ya transformado 30 permisos sectoriales, que antes pasaban por un derrotero de varios meses, años, en declaraciones juradas, afirmó.

Larraín Matte sostuvo que la agilización en los permisos es tan importante como el tema tributario que empuja la megarreforma y que, básicamente busca reducir el impuesto corporativo a 23% y dar invariabilidad tributaria por 25 años a aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones.

El empresario Bernardo Larraín Matte hizo un duro juicio sobre la actual situación de la economía. Pablo Vásquez R.

“ En el proyecto ley de reconstrucción que tiene el objetivo de producir este punto de quiebre , hay dos requisitos: (uno) que sean intervenciones quirúrgicas pero sustantivas en varios cuerpos regulatorios, cosa que hace. Y, segundo, que se apruebe en un horizonte temporal acotado”, sostuvo.

En ese punto, el empresario advirtió que el país cuenta con un sistema tributario poco competitivo, un sistema de permisos que calificó como “engorroso y discrecional”, y además un régimen laboral rígido,

Aprobar por un voto

A propósito de la urgencia para levantar los índices económicos es que Larraín Matte respalda una aprobación rápida del proyecto estrella del gobierno de Kast, y que no se dilate para que termine convertido “en un proyecto desabrido”.

Sobre este punto, y en vista de su argumento sobre el “punto de quiebre”, el también director de Colbún no tuvo problemas en admitir que, para él, es más relevante que se apruebe en el Senado aunque sea por una diferencia mínima a que se dilate para que sea respaldado por una mayoría más amplia y dar así mayor legitimidad a la propuesta.

“ Yo tiendo a empatizar con quien dice que es totalmente legítimo que un proyecto de ley se apruebe por un voto . Y discrepo de que la estabilidad de una ley, o de una serie de cambios como este caso (que propone la megarreforma), pase por una gran mayoría del Parlamento . Ojalá lo tuviera, digamos, pero también pasa por que los contenidos del proyecto de ley, las ideas que subyacen, se conecten con la ciudadanía. Yo creo que eso es más relevante que si tuvo 5 votos más en el Senado”, afirmó.

El rol del gobierno y de las empresas

La megarrforma tendrá un impacto en la economía y en el empleo, según el empresario, quien además cree que la ciudadanía la entenderá cuando reconozca bien los beneficios. Renglón seguido, no obstante, arremetió con las críticas que apuntan a que esto sólo beneficia a los grandes empresarios.

“La oposición dice que esto es chorreo, que esto es beneficiar a los superpoderosos de siempre en perjuicio de los ciudadanos a pie, que la reforma de los permisos ambientales es destruir el medio ambiente. Bueno, ¿Quién le compite a esos conceptos?” , se cuestionó.

Bernardo Larraín Matte destacó las acciones de los ministros García Ruminot y Claudio Alvarado para aprobar la Megarreforma que encabeza Jorge Quiroz. Dedvi Missene

En este punto, endosó la responsabilidad al gobierno en dos puntos. El primero, la negociación con el parlamento, una tarea que en su opinión la están haciendo bien el ministro Claudio Alvarado (interior-Segegob) y José García Ruminot (Segpres) para sumar votos a la iniciativa.

Y en este punto, insistió: “Ojalá sean muchos, pero si no son muchos, que se apruebe por uno”.

En segundo término, Larraín Matte apuntó a un discurso tendiente a poner en contexto el rol del empresariado en función del papel que juega en la actividad y el empleo.

“Pero también tiene que haber un liderazgo más inspirador, que diga, ‘mire, el crecimiento de la economía pasa por el crecimiento de empresas’. Eso es una ecuación que está en todas partes del mundo, no es magia”, afirmó.