    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    El exentrenador del cuadro estudiantil recuerda su etapa en San Carlos de Apoquindo. Luego de su salida, Universidad Católica logró el tetracampeonato.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “O echamos a tres jugadores, o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo clave que derivó en su salida de la UC en 2021. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El exentrenador de la UC, Gustavo Poyet, entregó detalles del diálogo que sostuvo con la dirigencia del club y que derivó en su salida del cargo a mitad de temporada. En una entrevista en el canal de YouTube del periodista Rodrigo Rea, el técnico explicó el contexto de su arribo al fútbol chileno y la conversación que precipitó su desvinculación.

    El uruguayo llegó a la UC a comienzos de 2021, en un escenario marcado por el tricampeonato del club en Primera División y el objetivo de alcanzar el tetracampeonato. La dirigencia apostó por un entrenador con trayectoria en el fútbol europeo para liderar el proceso. El inicio de la temporada incluyó la obtención de la Supercopa de Chile.

    El DT explicó que su decisión de aceptar la propuesta de la UC respondió a una motivación personal vinculada a su interés por aportar en Sudamérica, algo distinto a lo que pretende hoy. “Hoy no es una prioridad volver a Sudamérica. Cuando fui a Católica, que siempre estaré agradecido, porque tuve seis meses muy buenos ahí, fue por un tema muy personal. Yo quería ayudar al fútbol uruguayo con mi experiencia en Europa, pero la respuesta siempre era que no había dinero. Pero yo no hablaba de dinero, hablaba de organización”, reveló.

    Poyet dirigió a la UC durante 2021.

    En ese contexto, el técnico relató que evaluó otras opciones antes de firmar con el club precordillerano. “Casi fui a Peñarol, después terminé en Católica. Fue algo mío, dije: ‘voy a intentar hacer lo que no me dejaron’, y tenían razón, porque las condiciones no estaban”, dijo.

    Esto último, por la edad que predomina en los planteles del fútbol sudamericano. “En Católica tenía cinco jugadores Sub 21 que eran muy buenos y la base del equipo eran mayores de 32”, apuntó. Poyet asegura que para su estilo necesita contar con mayoría de futbolistas entre 24 y 28 años.

    Durante la primera parte de la temporada, Universidad Católica combinó resultados positivos con episodios de irregularidad en el torneo local. El equipo tuvo una racha de derrotas que tensionó el ambiente interno. En ese escenario, Poyet sostuvo que planteó a la dirigencia la necesidad de modificar la composición del plantel para sostener el rendimiento en las distintas competencias.

    El entrenador detalló que, luego de un tramo de resultados adversos, sostuvo una conversación directa con el presidente de Cruzados, Juan Tagle. “Arranqué excepcional, ganando la Supercopa. Perdíamos 2-0 y lo dimos vuelta, un espectáculo. Pasamos la fase de grupos de Libertadores por primera vez en 10 años. Pero hubo un momento en que perdimos un par de partidos y le dije al presidente que creía que necesitábamos un cambio”, dio a conocer.

    Según su relato, la conversación con Tagle se centró en la posibilidad de realizar ajustes en el plantel en plena temporada. “Yo si veo que no puedo sacarle al equipo lo que quiero, me voy. No soy de esos termos que buscan excusas. En Católica le dije al presidente que ‘o traemos tres jugadores y echamos a tres del plantel, que no lo van a hacer, o me voy yo’ y decidí irme. El presidente quedó impresionado. Yo no tenía nada arreglado. Me fui, se quedó el que estaba ahí (Cristian Paulucci) y ganaron la liga”, comentó.

    Tras la salida de Poyet, el cuerpo técnico fue asumido de manera interina por Paulucci, quien condujo al equipo en el tramo final del torneo. La UC cerró la campaña con la obtención del tetracampeonato.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaGustavo Poyet

