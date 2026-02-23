El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras ser finalista en el Abierto de Río de Janeiro
El tenista chileno ahora se concentra en su participación en el BCI Seguros Chile Open.
Alejandro Tabilo (42° del ranking ATP) tuvo una gran semana en Brasil. El tenista chileno fue finalista del ATP de Río de Janeiro. En la definición cayó por 3-6, 7-6(3) y 6-4 ante Tomás Etcheverry (33°). “Quiero felicitar a todo mi equipo, estamos hace mucho tiempo juntos. Para Germán (Gaich, su coach), es increíble como lo que estamos haciendo en tan poco tiempo, así que ojalá que podamos seguir de esta manera, con todo. Muchas gracias por todo eso”, afirmó el nacional tras el encuentro.
“Vamos a seguir, trataremos de volver. Muchas gracias a toda la organización, este es un tremendo torneo. Ojalá algún día podamos volver acá, tener la chance. Así que a seguir trabajando juntos”, añadió.
Por su participación en el Río Open, Tabilo dio un salto de 26 puestos en el escalafón del ranking ATP.
Además, el subcampeonato del certamen le dio un importante premio económico a Jano. Por su participación se lleva US $248,480 ($214.206.896). El campeón, por su parte, se adjudicó US$461,835 ($398.133.620).
Continuando en la gira sudamericana, Tabilo debutará este martes en el BCI Seguros Chile Open, enfrentando a Tomás Barrios (112°).
