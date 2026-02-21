Nicolás Jarry anticipa el BCI Seguros Chile Open: “Hay que fijarse menos en los números; mentalmente estoy contento”

El BCI Seguros Chile Open se alista para su arranque. Con nutrida presencia de tenistas nacionales, el certamen disputado en la comuna de Las Condes se anotará en el calendario como la parada final de la gira ATP por Sudamérica.

En ese marco, una de las raquetas criollas que dirá presente en el torneo capitalino será Nicolás Jarry (143° del ranking). El nieto de Jaime Fillol no arrastra un buen presente, principalmente, porque no obtiene un triunfo en el circuito desde hace siete meses. Asimismo, las recientes experiencias en el ATP de Buenos Aires y de Río de Janeiro sembraron más dudas que certezas.

Sin embargo, a contar de este torneo, Nico tiene la oportunidad de recuperar las buenas sensaciones. Este sábado, el ‘Príncipe’ conoció su suerte tras el sorteo del cuadro principal: se medirá contra un rival que viene proveniente desde las rondas de qualy. En los emparejamientos también destaca el duelo de compatriotas entre Alejandro Tabilo (68°) y Tomás Barrios (107°).

Además de este duelo de singles, Jarry también destaca con su presencia en los dobles. Allí, hara dupla con su hermano Diego. “Ha hecho un largo camino para llegar hasta acá y para estar a este nivel. Mezcló los estudios con el tenis profesional, así que estoy muy contento por él. Para mí, va a ser muy entretenido jugar con mi hermano chico. Siempre hablamos de tenis, pero como yo siempre estoy de viaje y él está lejos, no podemos compartir mucho. Trato de siempre ayudarlo un poquito y ahora vamos a tener la posibilidad de jugar juntos. No sé cómo va a ser, pero una vez que estemos cerca del partido voy a saber cómo actuar”, dijo en conferencia de prensa.

El chileno se prepara para su estreno en ambos frentes con la claridad de que debe enmendar su nivel. “Son dos cosas diferentes: estar siete meses sin ganar estando bien o no estándolo. Creo que hay que fijarse menos en los números, sobre todo cuando tienen una connotación más negativa, dada la realidad que existe. Y yo mentalmente en este minuto ya estoy contento de que la semana pasada pude hacer un partido decente después de cinco meses. Y eso es lo que cada deportista de elite tiene que focalizarse en salir y mejorarse día a día y no quedarse pegado en cosas que pasan hace mucho tiempo”, complementó.

Nicolás Jarry quiere recuperar su nivel en el BCI Seguros Chile Open. Foto referencial: @TeamChile_COCH (X).

Seguido de lo anterior, el capitalino abordó el rol que adoptará el público nacional. “No creo mucho en los impulsos rápidos o que sean de la nada. Si llego a tener un buen 2026 es porque vengo haciendo un buen trabajo todos los meses, no por un solo resultado de un campeonato. Ayuda jugar en Chile, porque estás tranquilo con la familia y en casa. Eso ayuda a nivel personal a cualquier competidor. Es un punto a favor para todos los que vienen a jugar en condición de local, con la energía del público. Intentaré que eso vaya a mi favor”, señaló.

En esa línea, también comentó la ventaja de jugar en un tipo de superficie que maneja de mejor manera. “Ya se está acabando esta gira, pero sí he tenido mis mejores resultados en arcilla porque me siento más cómodo. Hay que modificar el juego en altura, he tenido buenos resultados. Salí campeón acá, gané mi primer Challenger en Medellín y mi primer partido ATP en Quito. Son superficies que se juegan diferente, con mayor paciencia, hay que perdonarse errores que otras superficie no cometes. Hay que tener una mentalidad, que la tengo por haber entrenado en Santiago”, agregó.

Por último, trazó los objetivos en la antesala esperado debut. “Mi expectativa, a nivel de resultados, está baja. La semana pasada pude competir a nivel decente, sobre todo por poder sacar. Cada vez estoy un poco más tranquilo, con el codo sigo teniendo miedo por lo que puede pasar, pero el primer objetivo es poder tener una buena mentalidad para luchar hasta el último punto. Por ahora, solo estoy focalizándome solo en mí. Ojalá pueda ganar varios partidos, lo voy a dejar todo como siempre. Hay que esperar al rival de la qualy y ejecutar un plan de la mejor manera”, cerró.