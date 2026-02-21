SUSCRÍBETE
    Tras un retraso por lluvia y casi tres horas de partido: Alejandro Tabilo se mete en las semifinales del ATP de Río

    El tenista nacional (68º) debió bregar mucho para batir al argentino Thiago Tirante (92º) en tres sets. El factor meteorológico alteró la jornada de viernes, tanto así que el duelo de 'Jano' debió ser cambiado de cancha. El siguiente escollo será el peruano Ignacio Buse (91º).

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Alejandro Tabilo se mete en semifinales del ATP de Río. Foto: Rio Open.

    Fue una acontecida jornada en el ATP 500 de Río de Janeiro. Alejandro Tabilo (68º del ranking ATP) era el encargado de cerrar los cruces de cuartos de final este viernes, enfrentando al argentino Thiago Tirante (92º). La lluvia fue protagonista y alteró el normal desarrollo del partido. Pero se jugó. Luego de una batalla que duró casi tres horas, el chileno salió airoso y clasificó a las semifinales. Venció por parciales de 7-6, 6-7 y 6-1.

    Se trataba del primer cruce en torneos ATP entre Tabilo y Tirante. En lo global, el frente a frente estaba 1-1. En 2022, ganó el chileno en Córdoba. En 2025, se impuso el argentino, en Cancún. Al tenista nacido en Toronto se le abría el apetito en el afán de instalarse de manera inédita en las semifinales del Rio Open, porque los principales sembrados fueron eliminados, como Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi o Joao Fonseca. El único preclasificado en llegar a cuartos fue Tomás Martín Etcheverry, que ganó su partido y se metió en semis.

    El partido de ‘Jano’ con Tirante, verdugo de Christian Garin en este certamen, se fue retrasando. La lluvia detuvo el partido previo, entre el peruano Ignacio Buse y el italiano Matteo Berrettini, en la cancha central. Por lo mismo, para no seguir retrasando la programación, la organización determinó trasladar el duelo de Tabilo a la cancha 1.

    El encuentro comenzó con el chileno defendiendo su saque para tomar la ventaja de 1-0. La tónica en lo que se alcanzó a jugar fue que ambos ganaron sus respectivos servicios. Cuando Tabilo estaba 3-2 y 40-40, sucedió la primera detención. Luego, el partido se suspendería debido a la lluvia, con el marcador igualado 3-3.

    Fue una larga espera para ver si cesaban las precipitaciones. La intención era jugar lo que más se pudiera este viernes. Se trabajó en la arcilla carioca y, de a poco, el público fue volviendo a sus asientos. Se reanudaría el duelo.

    La paridad de Tabilo y Tirante se mantuvo. Al nacional le faltaba quebrar para inclinar la balanza. Para definir la primera manga, se fueron al tie break. En esa instancia, ‘Jano’ fue más sólido y terminó ganando 7-6 (7-2), en 58 minutos. Tuvo una efectividad del 72% con su primer servicio y un 82% de puntos ganados con el primer servicio.

    El segundo set comenzó con un Alejandro Tabilo mostrando solidez, poniéndose 2-0 y 3-1, respectivamente. Tenía su saque como una herramienta importante. Puede ser sorpresivo, pero los asistentes brasileños estaban apoyando al chileno. En el décimo game de la manga, el chileno tenía el saque de su lado, para cerrar el encuentro. Pero Tirante le quebró e igualó las acciones 5-5. Todo se seguía dilatando.

    El argentino remontó para quedar arriba 6-5. Luego, el chileno equiparó para el 6-6 y se fueron al tie break. Tirante llegó a estar 5-3 arriba, cerca de quedarse con la manga. El chileno resistió y remontó para tener un match point, pero el rival emparejó. Finalmente, el 92º del mundo ganó el set 7-6 (8-6) en una hora y 9 minutos. Tenía a la mano la victoria, pero todo se estiró al tercer set.

    La paridad en el trámite estaba palpable. Defendiendo su servicio, Tabilo se puso 2-1 arriba. En el cuarto game, logra quebrar para quedar 3-1. Mientras, los hinchas brasileños alentaban al nacional. En la tercera manga se reconectó. Volvió a quebrar en el sexto juego para tener un holgado 5-1, y con saque a favor. Hasta que cerró con un 6-1 en el set para quedarse con el triunfo, en dos horas y 52 minutos.

    Como está mencionado anteriormente, en la cancha central también iba a tener una interrupción el choque entre Ignacio Buse (91º) y Matteo Berrettini (57º), en el tercer set. Se reanudó y ganó el peruano por parciales de 6-3, 2-6 y 6-3. Precisamente, Buse enfrentará este sábado a Tabilo, por el pase a la final del domingo.

    Tras un retraso por lluvia y casi tres horas de partido: Alejandro Tabilo se mete en las semifinales del ATP de Río

