    Difícil regreso: Christian Garin cae frente a Thiago Tirante y se despide en su estreno en el ATP de Río de Janeiro

    A pesar de haber mostrado pasajes de buen juego, el tenista nacional no pudo con su irregularidad y terminó perdiendo en dos sets frente al transandino.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Christian Garin regresó al circuito después de tres semanas. @Fotojump

    Después de tres semanas, Christian Garin (89º) regresó al circuito en el ATP de Río de Janeiro. El tenista nacional volvía a la cancha por primera vez después de enfrentar el peor dolor de su vida: el fallecimiento de su padre, el 23 de enero pasado.

    En el certamen carioca, ante el argentino Thiago Tirante (92º), su desafío apuntaba a reengancharse en el circuito después semanas llenas de emociones y un paso por el equipo de Copa Davis, donde recibió el cariño del capitán Nicolás Massú y de todos sus compañeros.

    Tras bajarse de Buenos Aires, Gago concentró toda su energía en Brasil, donde fue campeón hace seis años, y en el Chile Open, que se disputará la próxima semana. Sin embargo, su juego todavía está lejos de sus mejores jornadas, lo que quedó refrendado con una derrota por 7-5 y 6-3, en una hora y 53 minutos.

    La segunda raqueta del país intentó tomar la iniciativa frente a un rival acostumbrado a largos peloteos y con un respetable servicio. Sin embargo, también tuvo que hacer frente a la falta de competencia, lo que le llevó a cometer numerosos errores no forzados y a ceder su saque en el segundo juego del primer set.

    A medida de que fue avanzando el parcial, Garin comenzó a sentirse mucho más cómodo en la cancha y a tener mayor regularidad en su juego. Ese progreso tuvo su premio en el noveno game, donde logró recuperar el quiebre del inicio.

    No obstante, ese impulso esperanzador se cortó abruptamente por una serie de errores no forzados del chileno en el duodécimo juego, donde pasó de estar 40-15 a entregar el set con una doble falta.

    “No siento la bola”

    En el segundo parcial, nuevamente aparecieron los fantasmas del anterior. Otra vez en el segundo game, el pupilo de Martín Rodríguez y Víctor Núñez cedió su servicio, quedando en una difícil posición. De hecho, no ocultó su frustración, manifestándole a este último que no sentía la bola y recriminándose por lo mal que estaba jugando, desde su punto de vista.

    Paradójicamente, esa catarsis de Garin le permitió sacar lo mejor de su tenis y recuperar el quiebre en contra en el quinto juego, producto de una secuencia de muy buenas derechas sobre el revés del transandino. Pero, al igual que en el set anterior, esa sensación duró muy poco y en el game siguiente Tirante le volvió a quebrar.

    El argentino se conformó con poner en juego la pelota ante la irregularidad del juego del nacional, que de todos modos tuvo un par de chances para quebrar. Pese a ello, eso no modificó el desenlace del encuentro y el rápido fin del periplo de Christian Garin por tierras brasileñas.

    La próxima estación de Gago será el BCI Seguros Chile Open, donde buscará reencontrarse con el público y llenarse de nuevas energías tras un comienzo de año sumamente complejo.

    Más sobre:TenisATP de Río de JaneiroChristian GarinThiago Tirante

