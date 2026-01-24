SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Te voy a elegir en todas mis vidas, viejo”: el emotivo mensaje de Christian Garin tras el fallecimiento de su padre

    Gago publicó una sentida despedida a través de su cuenta de Instagram.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Christian Garin se despide de su difunto padre. (Foto referencial: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El deporte nacional está de luto. Durante este viernes, la Federación de Tenis de Chile confirmó a través de un comunicado el lamentable fallecimiento de Sergio Garin, padre del tenista Christian Garin, quien durante los últimos meses había presentado problemas de salud.

    La raqueta chilena, que se encuentra en el país tras su reciente eliminación del Abierto de Australia, utilizó sus redes sociales para entregarle una emotiva despedida a su papá, quien también cumplió un rol fundamental en su formación como deportista de élite.

    Papi querido. Nos tocó perder una lucha de más de un año y medio contra una enfermedad casi invencible. Aun así, nunca dejamos de creer que podíamos ganarle”, partió diciendo el tenista en su cuenta de Instagram.

    No tenerte acá se me hace profundamente difícil de aceptar. Es un vacío que siento que nunca voy a poder llenar. Todo lo que hiciste por tu familia, todo lo que diste para ayudarme a cumplir mis sueños, siempre sin pedir nada a cambio. Todo lo hacías por amor, por el simple hecho de verme feliz”, confesó.

    En el escrito, Gago destaca el vínculo que tuvo con su padre. “Fui testigo de muchas injusticias que te tocó pasar en la vida y, aun así, siempre las enfrentaste con humor, siguiendo adelante como si nada hubiera pasado. Me enseñaste que con mucho o con poco, siempre se puede ser feliz. Te voy a elegir en todas mis vidas, viejo. Y cuando nos volvamos a encontrar, te voy a cobrar la promesa que me hiciste”, agregó.

    Por último, el tenista cierra con un conmovedor adiós: “Descansa en paz gordito querido, estarás siempre en mi corazón”.

    La publicación no tardó en generar respuestas de solidaridad. Nicolás Massú, capitán de Garin en el equipo chileno de Copa Davis, fue uno de los primeros en dedicarle un afectuoso abrazo. "Estamos juntos a ustedes. Mucha fuerza“, escribió el campeón olímpico en Atenas 2004.

    Luciano Darderi, tenista italiano que eliminó a Garin del primer Grand Slam del año, también le dejó un recado. “Quiero desearle mucha fuerza, está pasando por un momento difícil del que volverá más fuerte. A lo largo del año vamos a estar juntos y lo vamos a tratar de apoyar entre todos”, señaló el jugador de 23 años al medio Clay.

    Alejandro Tabilo, por su parte, también se hizo sentir. “Mucha fuerza Gago”, posteó. Lo mismo hizo su otro colega nacional, Tomás Barrios: “Fuerza Gari”.

