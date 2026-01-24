SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Luto en el tenis chileno: fallece el padre de Christian Garin

    La información fue entregada por la Fetech. Gago se encuentra en Chile luego de su eliminación en el Abierto de Australia.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Luto en el tenis chileno: fallece el padre de Christian Garin. Foto: @garincris

    Christian Garin atraviesa un momento personal complejo. Este viernes falleció su padre, Sergio Garin, quien durante los últimos meses había presentado problemas de salud.

    La información fue confirmada por la Federación de Tenis de Chile a través de sus redes sociales. “El directorio y toda la familia del tenis está de luto y manifiesta su más sentido pésame para nuestro jugador”, señaló el organismo. En la misma publicación, agregó: “Enviamos fuerza y ánimo a ‘Gago’ y toda su familia en este difícil momento”.

    Sergio Garin tuvo un rol central en la formación deportiva de su hijo. Fue quien lo acercó al tenis desde temprana edad y lo acompañó en sus primeros pasos en la disciplina, cuando el deportista comenzó a jugar con solo cinco años.

    Christian Garin se encuentra actualmente en Chile, luego de su temprana eliminación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Tras su paso por Melbourne, el tenista había iniciado un período de preparación con miras a los próximos desafíos del calendario.

    Entre sus compromisos inmediatos asoma la serie de Copa Davis que Chile debe afrontar ante Serbia. Desde el tenis chileno, en tanto, se han multiplicado los mensajes de apoyo hacia el deportista y su familia.

