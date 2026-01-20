SUSCRÍBETE POR $1100
    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”

    El tenista nacional se refirió a los problemas que tuvo durante el encuentro y la manera en la que espera retomar su nivel en el circuito.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Christian Garin cayó en la primera ronda del Australian Open. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Una temprana eliminación tuvo Christian Garin en el Abierto de Australia. El tenista chileno, número 82° del mundo, terminó cayendo en tres sets contra el italiano Luciano Darderi (25°) en la primera ronda del Grand Slam.

    Posterior a la derrota, el deportista nacional señaló que “estoy bien decepcionado del mes entero. A pesar de haber venido con una lesión el último tiempo, estaba con buenas expectativas porque empecé a jugar muy bien en los entrenamientos, pero una vez compitiendo no me encontré”, sostuvo en diálogo con el medio Clay.

    “Estoy desilusionado, no te voy a mentir. Difícil sacar cosas positivas porque no me encontré en ningún momento durante este mes. Creo que vengo entrenando, metiendo esfuerzo, trabajando duro y no salen las cosas. Entonces eso preocupa”, complementó Gago.

    Intentando encontrar alguna explicación, expuso que “puede ser algo físico, puede ser que me falte un poco de confianza al momento de decidir. Me estoy equivocando en las tomas de decisiones. Tuve oportunidades en el partido, pero cometí muchos errores, no me estoy encontrando. Intenté cambiar un par de cosas, ser más agresivo, y la verdad no salió”.

    Me voy triste con mi nivel de competencia, porque vengo trabajando duro, recuperándome de una lesión y eso duele aún más. Ha sido un trabajo 24/7 y no se da”, insistió más adelante.

    Sobre la dolencia, remarcó que “tengo una fascitis plantar hace cinco meses, llevo jugando un montón de torneos con eso y después pasó a una inflamación en el tendón de Aquiles. Eso ya pasó, pero sigo con la fascitis. Hoy no pasó por un tema físico, pasó un por un tema de juego. No estoy jugando mal, porque estoy entrenando bien, pero no estoy tomando buenas decisiones, no las que debería tomar. Eso me molesta”, explicó.

    De todas maneras, Garin se propone dar vuelta la situación. “Hay que seguir, porque el tenis tiene rachas, pero obviamente molesta partir el año así. Venía jugando bien, terminé el año jugando bien, quise hacer unos cambios en el juego y salió mal. Es frustrante, me voy muy mal, decepcionado”.

    “Cuesta ver lo positivo, creo que muchas veces no se ve el esfuerzo que uno le pone a esto y cuando no hay resultados es triste. Hay que buscar fuerzas y seguir. Tengo ganas de trabajar, pero es duro el momento”, concluyó Christian Garin.

