¿Se despide de Unión Española? Emiliano Vecchio sorprende y se ofrece a equipo grande de Argentina
En pleno conflicto con el equipo de Independencia, el volante asegura que le gustaría jugar en la liga transandina.
Emiliano Vecchio protagoniza, nuevamente, una polémica en Unión Española. El volante no se ha presentado a la pretemporada en Plaza Chacabuco. Una situación que fue abordada por Gonzalo Villagra tras un amistoso ante San Luis de Quillota.
“Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos y aún no está en condiciones de participar”, declaró el entrenador.
Vecchio había sido presentado en navidad. Una suerte de regalo para sus fanáticos. Sin embargo, hoy su futuro está en duda. Luego de las palabras de Villagra, la esposa del futbolista rompió el silencio. Virginia Tissera señala que llegaron a Chile a principio de año, con altas expectativas. “Al inicio, Emiliano me dijo ‘acompáñame, así Unión asciende, porque este club me dio mucho”, reveló al medio AS.
“Emiliano todos los días les decía ‘cuándo me van a dar la camioneta, si firmamos un contrato’. Entonces, Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad. Siento que es abandono de persona, es tremendo”, acusó Tissera. “Unión no cumplió nada y lo maltrató. Yo le decía ‘por el bien de la familia, vuelve a Argentina’”, complementaba.
Vecchio rompe el silencio
Ahora, en pleno conflicto, el jugador habló en Argentina. Y lo hizo para ofrecerse en la liga transandina. “No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”, comentó al medio partidario Mundo Azulgrana.
“Quiero que me vea un mes Damián Ayude (el entrenador) y si cree que no estoy apto, me voy solo“, remarcó el mediocampista de 37 años. “Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”, insistió.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.