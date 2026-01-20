SUSCRÍBETE POR $1100
    “Traicionero”: la enérgica ‘bienvenida’ de una hincha de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el aeropuerto de Santiago

    El Gato ya está en Chile para integrarse a la U. Los fanáticos albos no le perdonan el cambio de vereda. En 2022 había sido pieza clave en la escuadra de Macul.

    Christian González 
    Christian González
    Juan Martín Lucero celebra un gol por Colo Colo.

    Juan Martín Lucero es el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Los azules concretan la conformación de una delantera de ensueño. De hecho, no es exagerado plantear que Francisco Meneghini tendrá que extremar el ingenio para ocupar simultáneamente a sus nuevos valores en esa zona crucial del campo de juego. Antes, los estudiantiles habían fichado a Eduardo Vargas y a Octavio Rivero.

    El Gato era la prioridad de los universitarios. Por esa razón, insistieron hasta que consiguieron desvincularlo de Fortaleza. Lo habían tentando con una propuesta irresistible: US$ 140 mil mensuales. El delantero se convertirá en el jugador mejor pagado de Chile.

    Sin embargo, no todos están contentos con la llegada de Lucero a los universitarios. Los hinchas de Colo Colo, de hecho, le preparan una cruel ‘bienvenida’ para cuando vuelva al Monumental, el 11 de marzo, en el primer Superclásico del año. La razón está a la vista: después de haber sido figura en 2022, temporada en la que logró el título en el Campeonato Nacional y marcó 24 goles considerando todos los frentes en los que defendió al Cacique, desconoció el acuerdo para extender su contrato y terminó firmando por el club de Ceará. La disputa terminó en el TAS, que ordenó a los brasileños a indemnizar a los albos con US$ 2 millones.

    Esa vez, los fanáticos del Cacique borraron el nombre y el número de Lucero de sus camisetas, la misma muestra de repudio que aplicarían, más tarde, hacia Matías Zaldivia. El año pasado, además, el delantero recibió una sonora rechifla y agresivos cánticos en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Sudamericana. El duelo terminó luego de graves incidentes.

    A su arribo, el atacante volvió a recibir el rechazo de los hinchas del equipo más popular de Chile. En el aeropuerto de Pudahuel, mientras atendía brevemente a los medios de comunicación que aguardaban su arribo, el goleador sintió el desprecio de quienes en su momento lo adoraron y ahora se encuentran en la trinchera opuesta.

    Traicionero”, se le escuchó decir con claridad a una mujer que advirtió la presencia de Lucero y que, claramente, no le perdonó su polémica salida de Macul y menos la decisión de vincularse al archirrival.

    Ilusión

    Lucero espera que todos los trámites inherentes a su llegada a la U terminen convenientemente. “Ahora vamos a ultimar los últimos detalles (sic), así que esperemos que salga todo bien y así podamos charlar un poco más tranquilos”, se limitó a plantear poco después de pisar suelo chileno.

    Fue todo lo que dijo antes de tomar el camino de salida y de escuchar el duro reproche de la hincha alba que lo esperaba para descargar su desilusión-

