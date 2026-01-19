Juan Martín Lucero ya está en Chile para ser el nuevo delantero de la U: “Vamos a afinar unos detalles; estoy contento”

Se acabó la espera. Tras semanas de intensas negociaciones, Juan Martín Lucero ya está en nuestro país y Universidad de Chile anunciará su fichaje durante la tarde de este lunes 19 de enero. “Vamos a afinar los últimos detalles, esperemos que salga todo bien y ya podremos hablas más tranquilos... Estoy feliz”, aseguró el futbolista en Pudahuel.

Pero para llegar a este momento, pasó largo trecho y una serie de negociaciones entre el deportista, su anterior club, Fortaleza, y la entidad concesionada por Azul Azul. Conversaciones que comenzaron cuando el conjunto brasileño descendió a la segunda división de su país y la carga salarial de su plantel se le hizo demasiado pesada.

Lucero recibía mensualmente más de 100 millones de pesos mensuales y su vínculo con los tricolores era hasta diciembre de 2028, por lo que aún debía recibir 980 mil dólares más por concepto de remuneraciones. Por lo mismo, primero se habló de un préstamo con cargo a ambas instituciones, no obstante el acuerdo nunca se concretó.

Tras ello, el atacante argentino buscó destrabar su salida de Fortaleza y arriba a la institución estudiantil como jugador libre. La idea era salir del estado de Ceará con un cheque por la mitad de lo que le debían pagar y el pase en su poder. Algo que no fue aceptado en su primer acercamiento y que extendió las conversaciones por más tiempo del que estimaban en La Cisterna.

A pesar de los incrédulos, arribó al país Juan Martín Lucero para integrarse a la U.



Será anunciado oficialmente durante el día



🎥 ⁦@IvoBay⁩ pic.twitter.com/KmYbglHuNY — Rodrigo Contreras Lineros (@RoContrerasL) January 19, 2026

Sin embargo, el convencimiento de la dirigencia de la U era total. Ya se había llegado a buen puerto en las condiciones contractuales con el hombre que salió campeón con Colo Colo y sólo esperaban que Fortaleza lo liberara. De hecho, si Lucero pasa los exámenes médicos de rigor, se firmará un vínculo por dos año y tenga la posibilidad de extenderlo por uno más, si se cumplen ciertos objetivos deportivos, tales como minuto jugados y goles convertidos.

Con la llegada de Lucero, la U concreta el tridente ofensivo que le ofrecieron a Paqui Meneghini antes de asumir la banca que dejó vacante Gustavo Álvarez. Es decir, Octavio Rivero, Eduardo Vargas y Lucero estarán a su disposición para conseguir el gran objetivo que se plantearon para este año: ser campeones de la Liga de Primera.