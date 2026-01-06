Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

Juan Martín Lucero está cada vez más cerca de la U. O al menos eso es lo que emanó desde la prensa brasileña, la cual informó que el club de La Cisterna “ha llegado a un acuerdo verbal con el jugador para una cesión por una temporada”.

Pero eso no es todo, según RTI Sporte, la tienda estudiantil “rediseñó la estructura contractual del delantero y eliminó cláusulas que inviabilizaban el acuerdo en su forma original”. En palabras simples, los azules le ofrecieron un elevado monto al jugador para que se viniera a Santiago, pero eliminando todo apartado que pudiera elevar esa cifra ya sea por goles convertidos, minutos jugados u objetivos desbloqueados.

“La eliminación de estas cláusulas, por ejemplo, resultó crucial para que el acuerdo fuera financieramente predecible y compatible con la planificación del club. Sin las restricciones contractuales, la negociación se volvió más fluida”, informó el medio citado.

Lucero está a un paso de ser el nuevo goleador de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Prensa brasileña revela el millonario sueldo de Lucero en la U

Pero lo más impresionante de este supuesto acuerdo, es la exorbitante cifra que recibirá el ariete transandino en nuestro país. RTI aseguró que Lucero seguirá ganando lo mismo que recibe actualmente en su actual institución, Fortaleza.

“El club chileno aceptó cubrir íntegramente el salario mensual de US$ 110.000, pero rechazó cláusulas como bonificaciones por goles, goles por partidos jugados, premios por títulos, derechos de imagen y primas por fichaje”, subió a su página web. Traducido a pesos chilenos, el otrora artillero de Colo Colo ganará un poco más de 99 millones de pesos cada cuatro semanas .

Otro dato clave que entregaron los colegas de ese lado del mundo es que Paqui Meneghini fue un negociador activo en este fichaje, ya que habló personalmente con el jugador y lo convenció de que volviera a jugar en la Liga de Primera.

“El proceso cobró impulso definitivo tras una videoconferencia con el entrenador Francisco Meneghini. Meneghini detalló el plan de juego, explicó el rol de Juan Lucero en el equipo e indicó que el delantero debería formar una dupla de ataque con Eduardo Vargas, recientemente fichado”, escribieron.

Y gracias a ese llamado, Lucero desechó seguir en el fútbol de los pentacampeones del mundo y volverá a Santiago para intentar dar la vuelta olímpica con los representantes de la Casa de Estudios. “El delantero rechazó una oferta de préstamo del Coritiba, no por desacuerdos económicos, sino porque no se identificaba con el proyecto presentado. Esta negativa redujo la competencia y abrió espacio para que la Universidad de Chile avanzara con mayor poder de negociación”, concluyó el portal deportivo.