Este miércoles, Juan Martín Lucero cumplió un trámite clave. El delantero argentino se desvinculó del Fortaleza y aceleró una cuenta regresiva que en Universidad de Chile provoca ansiedad. El Gato es, hace rato, el principal objetivo para fortalecer la ofensiva de los estudiantiles. Si bien las llegadas de Eduardo Vargas y Octavio Rivero satisfacen algunas de las necesidades que había establecido Francisco Meneghini, quien reemplazó a Gustavo Álvarez en la banca, el arribo del artillero implica el salto de calidad al que aspiran los estudiantiles en una zona crucial. Donde se definen los partidos y los títulos. El del Campeonato Nacional les resulta esquivo desde 2017.

La operación para conseguir el fichaje de Lucero no ha sido fácil. En principio, porque el goleador argentino mantenía una relación vigente con los brasileños. Le quedaban dos años, en un vínculo que le garantizaba ganancias levemente inferiores al millón de dólares. Una opción en el Coritiba se sumó a las dificultades para el retorno del goleador al fútbol chileno. Al final, Lucero resignó la mitad del dinero que le quedaba por recibir para venirse a la U. Ganaron todos, porque el equipo de Ceará, recién descendido, necesitaba aliviar la carga salarial.

El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

La U realizará un esfuerzo millonario. De hecho, Lucero se transformará en el jugador mejor pagado del fútbol chileno, a razón de US$ 110 mil mensuales, lo que le permitirá superar a Arturo Vidal en ese privilegiado escalafón. El Rey percibe US$ 100 mil cada treinta días de parte de Colo Colo. El atacante no sufrirá un detrimento en sus ganancias pues el salario es similar al que recibía en Brasil. Esa liga es la que mejor paga en el concierto sudamericano.

Meneghini, en tanto, ve satisfecha una aspiración clave. En sus primeros diálogos con Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, habían coincidido en una aspiración crucial: la llegada de un jugador que marcara diferencias. “Hablar de nombres propios no es conveniente, pero cuando me mencionas un nombre así (Lucero), lógicamente que ese nivel de jerarquía es el que buscamos y es el que estamos convencidos de que necesita este club”, aseguró Mayo, en el último día de 2025, ratificando que el jugador transandino era quien cumplía el perfil que los azules andaban buscando.

Sin embargo, la fórmula inicial que pretendía aplicarse para la llegada del delantero era distinta. En principio, los laicos buscaban un préstamo por un año, con la finalidad de dividir en partes iguales el salario del futbolista. Aunque no pagarán un peso por el traspaso, igualmente cargarán un monto importante a sus compromisos.

Juan Martín Lucero, en su visita al Monumental, con Fortaleza (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Pasado albo y salida polémica

En su paso por Colo Colo, Lucero dio muestras sobradas de su jerarquía: aportó 24 goles en la campaña de 2022, que terminó de la mejor forma posible para la escuadra de Gustavo Quinteros, quien, por cierto, había luchado intensamente por su llegada. El Cacique finalizó dando la vuelta olímpica.

Sin embargo, Lucero dejó el Monumental de la peor forma posible: aunque los albos anunciaron que habían ejecutado la opción de compra sobre el pase del jugador, cifrada en US$ 900 mil, el ariete y su entorno desconocieron el pacto. El atacante terminó partiendo al equipo brasileño, aunque el Cacique persistió en la intención de perseguir una reparación patrimonial. La pelea llegó hasta el TAS, que determinó un pago de US$ 2 millones en beneficio del club más popular de Chile. Es decir, ratificaba el convenio suscrito en mayo de 2024.

Eso sí, para los hinchas albos, Lucero pasó a ser una persona no grata. La principal muestra de repudio se produjo el 10 de abril del año pasado, cuando llegó con Fortaleza a enfrentar al Cacique, por la Copa Libertadores. Ese día, el aire fue víctima de rechiflas y ofensivos cánticos, aunque los graves incidentes que se produjeron en la antesala y en la parte final del duelo transformaron esas manifestaciones en una mera anécdota. En las redes sociales los fanáticos albos ya anticipan una bienvenida hostil para el ariete cuando llegue con la U a disputar el Superclásico en el Monumental, en marzo.

El delantero se transformará en el octogésimo futbolista en vestir las camisetas de Colo Colo y la U, en un listado que incluye a ilustres como Leonel Sánchez, Patricio Yáñez, Charles Aránguiz, Gonzalo Jara y Jean Beausejour y Fernando de Paul solo por citar algunos. De paso, se reencontrará con Matías Zaldivia, quien lo antecedía en el listado, y quien, por cierto, también fue víctima de una bienvenida poco amigable cuando retornó a los pastos en que había celebrado victorias y títulos. Eso sí, el zaguero recordó que en la convivencia diaria nunca tuvo problemas. “En vivo, cara a cara, los hinchas de Colo Colo nunca me faltaron el respeto”, declaró a El Deportivo.