Colo Colo decide comprar el pase del amuleto Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero va en camino a convertirse en uno de los delanteros más transcendentes que ha pasado por Colo Colo en los últimos años. El argentino ha sido fundamental en la campaña que tiene a los albos muy cerca de bajar su estrella número 33, anotando 13 goles en el torneo nacional, cuatro en la Copa Libertadores y uno en la Sudamericana.

El Gato le arrendó el pase al club con una cláusula de compra, que vence en diciembre por US$ 900 mil. Una cifra que en un comienzo parecía algo lejana para Blanco y Negro, pero que tras la gran actuación del goleador y el aumento de ingresos por concepto de recaudación (esa cantidad aumentó a $ 350 millones por partido), hoy tiene al directorio con la decisión prácticamente tomada.

Y si bien todavía no se sientan a conversar formalmente para cerrar la adquisición de la carta del mendocino, en la mesa existe pleno consenso en desembolsar dicha cantidad y asegurar el concurso del artillero, pensando en los desafíos internacionales de la próxima temporada. Además, el atacante se ha convertido en un amuleto para el Cacique: cada vez que anota, el equipo de Macul gana.

En el Monumental, por otro lado, ya comienzan a delinear la siguiente temporada, pues asumen que será difícil retener a Gabriel Suazo y a Maximiliano Falcón, ya que sus representantes trabajan incesantemente en ponerlos en el extranjero. Además, tienen que conversar con Gustavo Quinteros, quien ya dijo que, antes de renovar, quería ver si coincidían sus objetivos deportivos con los de la dirigencia.

De todos modos, con la casi segura clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la concesionaria sacan cuentas alegres, pues recibirán US$ 3 millones por ese concepto. Además, recibirán esa misma cifra de parte de su nuevo mail sponsor, Coolbet, lo que suma a los futuros ingresos por recaudación y los US$ 5 millones de la venta de Solari, sumas que permitirían terminar con números azules, algo que no ocurre desde 2018. Y, de paso, reforzar el plantel con miras a los compromisos internacionales del próximo año.

Peligra el duelo ante Cobresal

Cobresal y Colo Colo se enfrentan este jueves 15 de septiembre, por la vigésimo quinta fecha del Torneo Nacional. El encuentro está programado a las 20.30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador. Sin embargo, la realización del encuentro está en duda.

La Delegación Presidencial de la Región de Atacama evalúa reprogramar el duelo, por falta de contingente policial. En un principio, se solicitó adelantar un par de horas el encuentro, a lo que el Cacique accedió. No obstante, surgieron otras complicaciones.

El principal motivo de esta contingencia está relacionado con las Fiestas Patrias, ya que esa noche comenzarán las diversas actividades y festejos, por lo que la dotación policial estará destinada a vigilar la seguridad de esos eventos.

La ANFP y la autoridades respectivas están analizando qué hacer para poder buscar una solución y así no perjudicar el desarrollo de la recta final del campeonato local.