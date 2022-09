Canal 13, Chilevisión y Mega, en picada por la designación de TVN para transmitir Santiago 2023: “Es una decisión arbitraria e infundada”

Indignación existe entre los canales de televisión por la designación de TVN como canal oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Las estaciones que no fueron consideradas están profundamente molestas, ya que no hubo un proceso de licitación, sino que la adjudicación fue directa.

“La decisión de la Corporación de escoger a TVN como el canal de los Juegos Santiago 2023, fue adoptada por la unanimidad de sus directores y se enmarca dentro del uso de sus facultades, considerando las ventajas técnicas que ofrece dicho canal y las características de un servicio multiplataformas. TVN cuenta con 238 estaciones de transmisión, y es el canal con mayor cobertura nacional, incluyendo la Antártica, Juan Fernández e Isla de Pascua, a través de su señal abierta. Además, su misión de canal público es concordante con el objetivo de los Juegos Santiago 2023, en términos de promover la identidad nacional, multiculturalidad, sustentabilidad, pluralismo, género, diversidad, derechos humanos y participación ciudadana”, señala Gianna Cunazza, directora ejecutiva de Santiago 2023, quien agrega que “desde el punto de vista reputacional, TVN tiene una amplia experiencia en la transmisión de megaeventos deportivos, como Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, cuestión que también contribuye a posicionar el desarrollo de Santiago 2023″.

Molestia en Machasa

Es por eso que al ser consultados por El Deportivo, las “damnificados” con la decisión respondieron con dureza hacia la Corporación a cargo de la cita. “Desde Chilevisión queremos expresar nuestra disconformidad sobre la decisión comunicada por el directorio de la Corporación Santiago 2023, respecto de ceder a TVN la transmisión de manera exclusiva para el territorio de Chile de los Juegos Panamericanos y Paramanamericanos Santiago 2023. Esta decisión arbitraria e infundada lamentablemente no contó con un proceso de licitación público, transparente e imparcial para todas las señales de TV abierta del país, sino que se designó unilateralmente sin saber quién podía ofrecer una mejor transmisión para los chilenos. Nos parece que actuar así no es lo que se espera de los organizadores de un evento de esta importancia, que además se financia con fondos de todos los chilenos”, afirman en la estación que es propiedad de Paramount.

“No compartimos el argumento expresado públicamente por la organización, en relación a que la decisión de ceder de manera directa y exclusiva los derechos a la señal estatal responda al compromiso de ‘democratizar’ el deporte, debido a la ventaja operativa de TVN de llegar al territorio nacional. Si de verdad se quiere democratizar el deporte, todos los canales deberían tener los derechos de transmisión en igualdad de condiciones, y así entregar más y mejor contenido deportivo a la audiencia. Además contamos con un avanzado sistema multiplataforma de canales digitales y streaming, que expanden el alcance de este evento”, agrega.

En esa línea, la televisora de calle Pedro Montt señala que “este tipo de decisiones arbitrarias y sin fundamento técnico, sin un proceso claro y transparente en la asignación de los derechos, coartan la libertad de los chilenos de decidir sobre cómo y dónde consumir este tipo de eventos, afectando con ello, no solo nuestro rol como medio de comunicación y su compromiso con la audiencia, sino que también a la industria de la televisión abierta en su conjunto”. Y apunta: “Creemos que favorecer al canal público con derechos audiovisuales de tan alto nivel altera, de cierta forma, la libre y sana competencia que existe entre los canales. Por estos motivos, estamos confiados en que la decisión tomada por el directorio de la Corporación Santiago 2023 será reevaluada y revertida, cediéndole y autorizando a todos los canales, bajo las mismas condiciones, la exhibición de los juegos Panamericanos Santiago 2023. De esta manera, sí se democratiza el deporte, ya que llegará a todos los chilenos”.

La propuesta del 13

Por su parte, Canal 13 coincide con sus pares y a través de una declaración ante la consulta de este medio expresa su desazón. “Creemos que la Corporación XIX de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 no actuó en esta materia a la altura para la organización del evento deportivo más relevante que ha organizado nuestro país en los últimos 60 años. Esto, porque en marzo pasado, dicha Corporación, nos invitó a toda la industria a ser parte de una reunión que buscaba ser el comienzo de una correcta licitación para transmitir este evento. Sin embargo, nunca más hubo respuestas a nuestras consultas que demostraban el interés en el proceso, solo hasta informarnos que no habrá licitación y nos enteramos a través del sitio del Ministerio del Deporte, que los derechos se entregarán a TVN, con el argumento que se busca democratizar el deporte y que el canal estatal tiene la ventaja operativa de llegar a todo el territorio nacional, dejando fuera del proceso a todo el resto de los canales”, plantea la señal de Andrónico Luksic.

Sobre los criterios de cobertura esgrimidos por la organización, el tono de reproche es grande. “Si estos fueron los argumentos para entregar los derechos a TVN, solo nos queda cuestionar la decisión de la Corporación, dado que como Canal 13 contamos con una cobertura poblacional en el país equivalente al de TVN, llegando incluso a localidades como San Pedro de Atacama, Pisco Elqui y Chanco, entre otros, donde TVN no tiene cobertura. Además, somos líderes indiscutidos en audiencia digital, con un promedio mensual de 9 millones de personas, permitimos accesibilidad gratuita a nuestros contenidos a través de la aplicación 13Go y somos parte de un grupo multimedios con cuatro radios, lo que nos permite llegar a distintos tipos de audiencia en todo el territorio nacional. Es lamentable la opacidad de esta decisión, ya que al no conocer las condiciones en que fueron entregados estos derechos a TVN, los demás canales no han tenido la oportunidad de igualarlas o incluso mejorarlas, con el consiguiente perjuicio que ello puede causar a la propia Corporación que organiza los Juegos Panamericanos”.

En caso de continuar con la decisión, en Inés Matte Urrejola abogan por un gesto de Televisión Nacional. “De mantenerse el criterio errado y discriminatorio de otorgar la transmisión directa y sin previa licitación a TVN, esperamos que el canal estatal opere con los estándares que de una empresa pública, y pueda sublicenciar el evento para que cualquier canal pueda acceder a todo el contenido, en vivo y en diferido, en condiciones transparentes y no discriminatorias”, proponen.

Los descargos de Megamedia

Ante la situación, Megamedia emitió un comunicado con varios puntos, donde manifiestan “su disconformidad y molestia ante el mecanismo utilizado por la Corporación Santiago 2023, en cuanto a que dicha asignación fue de manera directa y sin licitación alguna”.

Además, añaden que no fueron escuchados. “Dicho procedimiento atenta contra la transparencia y competitividad del proceso, al cual incluso fuimos invitados a participar y a exponer en diversas reuniones”, refutan. Y añaden que “también es motivo de profunda inquietud y preocupación que un evento que es financiado por el Estado de Chile a través de recursos públicos, sus derechos de televisación sean asignados de manera unilateral y arbitraria a un medio de comunicación en particular”.

Al igual que sus pares, cuestionan el criterio de cobertura expuesto. “Según la Corporación 2023, dicha asignación responde ‘al compromiso de democratizar el deporte y a la ventaja operativa de TVN de llegar a todo el territorio nacional’. Una argumentación que rechazamos enérgicamente, ya que Megamedia dispone del más avanzado desarrollo tecnológico y operativo para implementar una transmisión de excelencia con alcance a todo el país”, indica.

Y, finalmente, el canal de propiedad de Carlos Heller manifiesta que “si el objetivo, además, era democratizar el desarrollo del deporte y su difusión, nada más transparente y participativo que un proceso de licitación abierto, donde todos los actores de la industria pudieran entregar sus propuestas”.

La molestia de las estaciones televisivas es transversal y no son pocas las opiniones al interior de ellas que piden que la Contraloría intervenga en esta situación.