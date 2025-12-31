SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La fórmula de la U para transformar a Juan Martín Lucero en el ‘9′ de Paqui Meneghini

    El otrora goleador de Colo Colo se transformó en prioridad para el nuevo entrenador de los azules.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Lucero está a un paso de ser el nuevo goleador de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El gran objetivo de Francisco Meneghini en la dirección técnica de Universidad de Chile es obtener el título de la Liga de Primera. “Esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es de la U, o conoce el club, sabe que es lo que necesita la institución esta temporada“, aseguró el adiestrador en su presentación oficial.

    Por lo mismo, en la primera conversación con el gerente deportivo, Manuel Mayo, ambos coincidieron que la prioridad para este mercado veraniego sería la contratación de un goleador de raza. Y el nombre que Mayo tenía en carpeta fue de todo agrado para el adiestrador: el elegido era Juan Martín Lucero.

    Lucero es jugador de Fortaleza. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La fórmula de la U para fichar a Juan Martín Lucero

    Y aunque en el Centro Deportivo Azul no reconocen las negociaciones que llevan a cabo, hace ya varios días, sí llenaron de elogios al futbolista que fue campeón con Colo Colo.

    “Hablar de nombres propios no es conveniente, pero cuando me mencionas un nombre así (Lucero), lógicamente que ese nivel de jerarquía es el que buscamos y es el que estamos convencidos de que necesita este club”, aseguró Mayo.

    El problema es que Lucero hoy gana cerca de 100 mil dólares mensuales (un poco más de 90 millones de pesos mensuales) y eso se sale totalmente del presupuesto que tienen en La Cisterna para pagarle a un artillero. Sin embargo, Fortaleza -dueño de su carta- quiere bajar su carga salarial, ahora que descendió a la B, y se abre a estudiar una fórmula para el traspaso.

    ¿Qué ofreció la U? La oferta que le hicieron llegar los directivos de Azul Azul a sus pares del conjunto brasileño es el préstamo por un año con opción de compra y la división de los honorarios del futbolista en partes prácticamente iguales.

    De concretarse la llegada de Lucero, la U comienza su pretemporada el próximo lunes 5 de enero, se cumplirá un viejo deseo de Mayo, puesto que el gerente lo sigue desde el mercado de pases invernal.

    Eduardo Vargas será jugador de la U. Foto: Photosport.

    Junto a la negociación de Lucero, esperan anunciar pronto el arribo de Eduardo Vargas. Sin embargo, Manuel Mayo fue cauto al hablar del tema, para que no vuelva a ocurrir lo que aconteció a mediados de año y que inició el fin de la era de Gustavo Álvarez en La Cisterna.

    “Sobre lo de Eduardo, ya se habló mucho. Saben lo que opino de él tanto por lo que significa para el club como jugador. Sigo pensando exactamente igual”, señaló el gerente deportivo.

    Y luego concluyó que “dar un nombre puede afectar la negociación. Si queremos conseguir los mejores nombres posibles, entre menos se sepa, mejor. Si se escuchan cosas afuera es porque de nuestro lado no sale nada”.

