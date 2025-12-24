SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”

    El DT se refiere por primera vez a los términos de su partida del cuadro laico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    Luego de que Universidad de Chile oficializara el término del vínculo con Gustavo Álvarez, el ahora exentrenador del conjunto azul entregó su versión de los hechos en una entrevista con TNT Sports. El técnico abordó las razones de su salida y el estado de su relación con la dirigencia de Azul Azul, además de descartar versiones sobre un nuevo destino laboral.

    Uno de los puntos que se instaló tras la confirmación de su partida fue la naturaleza de su contrato y la posibilidad de que el proceso derivara en una disputa legal. Al respecto, Álvarez explicó que buscó evitar un conflicto judicial con la institución.

    “Mi principal objetivo era terminar bien la relación. A nosotros nos vinculaba un contrato de dos años con un tema de una extensión que podía poner la cuestión en un tribunal. Preferí evitarlo”, señaló el argentino.

    Álvarez dirigió dos años a la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En esa línea, detalló que accedió a un acuerdo económico, con el fin de facilitar el cierre del ciclo. “Que haya un reconocimiento, un gesto hacia el club con una cifra acordada por ambas partes. No lo quise terminar con carta documento, aún con posibilidad de irme a cero peso. No es mi forma de actuar”, explicó.

    Respecto a los motivos que precipitaron el término de su proceso, Álvarez descartó que existiera un episodio puntual que marcara un quiebre definitivo, aunque reconoció un progresivo desgaste en la relación con la dirigencia.

    “Me parece que toda relación se va desgastando poco a poco y es normal en todos los ámbitos de la vida. No hubo hechos puntuales de suma gravedad que provocaron una ruptura, sí un desgaste que considero normal”, afirmó.

    Consultado por su vínculo con Michael Clark, presidente de la U, el técnico sostuvo que el diálogo se mantuvo en términos formales hasta el final de la temporada. “Michael viene a hablar conmigo faltando dos meses para terminar el año. Hablamos en buenos términos, yo le expresé todo lo que veía, lo que sentía, pero siempre desde el lugar de empleado del club”, indicó.

    Finalmente, Álvarez abordó las versiones que lo vinculaban con una eventual llegada a otro equipo, descartando que su salida de la U estuviera motivada por una oferta externa. “No tengo ninguna oferta de trabajo. Yo consideré que era un proceso desgastado, que lo mejor para ambas partes era un cambio. Lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente y sin ningún interés o conveniencia en el futuro”, concluyó.

