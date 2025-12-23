Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

Joaquín Montecinos se prepara para reaparecer en la máxima categoría del fútbol nacional. El atacante nacional tiene todo acordado para reforzar a Deportes Limache para la temporada 2026.

De esta manera, Montecinos volverá a tener actividad en la Liga de Primera después de que fuera cortado en O’Higgins por Francisco Meneghini.

El delantero nacional tuvo varios meses de inactividad después de que viera frustrada su salida del cuadro celeste cuando tuvo una chance de partir a Colo Colo a mediados de la temporada, quedándose sin espacio entre los nombres fijos del plantel rancagüino que logró clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores.

Así, Montecinos se encuentra a las puertas de firmar un contrato por un año en la escuadra tomatera que en el torneo recién terminado estuvo peleando por mantener la categoría hasta el cierre de la competencia.

¿Un dardo a Meneghini?

Este lunes O’Higgins informó la salida de Francisco Meneghini de la banca de los celestes, a pesar que desde la directiva pretendían que continuara en el cargo.

“O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”, explicaron en un comunicado.

“Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, enfatizaron”.

Tras ello, y mientras Paqui era confirmado como el reemplazante de Gustavo Álvarez en la U, Montecinos ocupó sus redes sociales, enviando un mensaje que se podría considerar a Paqui como destinatario, pues durante la estadía del DT en los celestes, el extremo quedó marginado por la posibilidad de que partiera a Colo Colo, situación que al final no ocurrió.

“Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”, señalaba la imagen compartida.