SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    El atacante volverá a competir en la máxima categoría del país tras su último paso por O'Higgins. Firmará en Deportes Limache.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Joaquín Montecinos disputará la temporada 2026 en la Primera División de Chile. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Joaquín Montecinos se prepara para reaparecer en la máxima categoría del fútbol nacional. El atacante nacional tiene todo acordado para reforzar a Deportes Limache para la temporada 2026.

    De esta manera, Montecinos volverá a tener actividad en la Liga de Primera después de que fuera cortado en O’Higgins por Francisco Meneghini.

    El delantero nacional tuvo varios meses de inactividad después de que viera frustrada su salida del cuadro celeste cuando tuvo una chance de partir a Colo Colo a mediados de la temporada, quedándose sin espacio entre los nombres fijos del plantel rancagüino que logró clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores.

    Así, Montecinos se encuentra a las puertas de firmar un contrato por un año en la escuadra tomatera que en el torneo recién terminado estuvo peleando por mantener la categoría hasta el cierre de la competencia.

    ¿Un dardo a Meneghini?

    Este lunes O’Higgins informó la salida de Francisco Meneghini de la banca de los celestes, a pesar que desde la directiva pretendían que continuara en el cargo.

    “O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”, explicaron en un comunicado.

    “Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, enfatizaron”.

    Tras ello, y mientras Paqui era confirmado como el reemplazante de Gustavo Álvarez en la U, Montecinos ocupó sus redes sociales, enviando un mensaje que se podría considerar a Paqui como destinatario, pues durante la estadía del DT en los celestes, el extremo quedó marginado por la posibilidad de que partiera a Colo Colo, situación que al final no ocurrió.

    “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”, señalaba la imagen compartida.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraJoaquín Montecinos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se niegan a ingreso de gabinete de Kast

    De “rebajar a la mitad” a “es una norma legal”: el giro de Kast sobre disminuir su sueldo si salía electo

    Cita con su excomando y encuentro con expresidenta: los días de Jara tras su derrota y su futuro pendiente

    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    Lo más leído

    1.
    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

    2.
    Renato Paiva espera cerrar esta semana su incorporación como técnico de la U

    Renato Paiva espera cerrar esta semana su incorporación como técnico de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast
    Chile

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se niegan a ingreso de gabinete de Kast

    De “rebajar a la mitad” a “es una norma legal”: el giro de Kast sobre disminuir su sueldo si salía electo

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”
    Negocios

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile
    Tendencias

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División
    El Deportivo

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    Amigo de la hija de Bielsa y mundialista con Sampaoli: el camino de Paqui Meneghini para llegar a la banca de la U

    La grave lesión de Alexander Isak que golpea a Liverpool y provoca la indignación de Arne Slot

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Emiliano Zecca, escritor: “Las tabacaleras crearon una estrategia para sostener la negación a escala planetaria”

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza
    Mundo

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    China insta a Estados Unidos a cumplir sus “compromisos” y propiciar el “desarme nuclear” internacional

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida