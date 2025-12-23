Amigo de la hija de Bielsa y mundialista con Sampaoli: el camino de Paqui Meneghini para llegar a la banca de la U

Universidad de Chile definió a Francisco Meneghini como su entrenador para la temporada 2026. La decisión fue adoptada de manera unánime por el directorio de Azul Azul, tras un proceso encabezado por la gerencia deportiva que incluyó una lista inicial de 12 candidatos y una terna final. De llegar a un acuerdo, el argentino reemplazará a Gustavo Álvarez, con quien la concesionaria alcanzó un entendimiento para poner término anticipado al vínculo contractual.

El nombre de Meneghini no es nuevo para la dirigencia azul. Su perfil había sido evaluado en procesos anteriores y estuvo en carpeta en 2023, antes de que el club optara por Álvarez. Esta vez, el contexto fue distinto: el rosarino quedó libre tras cerrar su ciclo en O’Higgins el mismo día en que el directorio se reunió para resolver al nuevo técnico.

A los 37 años, Paqui llega a la U con un amplio conocimiento del fútbol chileno. Ha dirigido en Unión La Calera, Audax Italiano, Everton y O’Higgins, además de un paso por Defensa y Justicia en Argentina. En la última temporada, al mando del equipo rancagüino, finalizó tercero en la Liga de Primera y aseguró la clasificación a la Copa Libertadores, uno de los factores que reforzó su evaluación positiva al interior de Azul Azul.

En su carrera acumula 204 partidos dirigidos, con 75 triunfos, 66 empates y 63 derrotas, con un rendimiento del 47.54%.

El estudioso amigo de la hija de Marcelo Bielsa

El punto de partida de la historia de Meneghini en el fútbol profesional es poco habitual. Siendo adolescente en Rosario, fue compañero de curso de Inés Bielsa, una de las hijas de Marcelo Bielsa. A los 17 años, a partir de esa cercanía, tuvo la posibilidad de conocer al entrenador.

Según ha relatado, el primer contacto se dio a través de una carta con preguntas sobre fútbol que le envió al Loco. Bielsa lo citó a su casa para responderlas. Fue una conversación extensa, centrada exclusivamente en aspectos tácticos y conceptuales del juego. Tras ese encuentro, el entrenador le abrió la posibilidad de integrarse a un grupo de formación que coordinaba en Rosario, junto a sus colaboradores.

“Empecé a ir. Lo comandaba Lucho Torrente, hoy DT de Everton. Y cuando Marcelo vino a trabajar a Chile me invitó formalmente. Siempre tuvo la generosidad de compartir el conocimiento, de charlas de fútbol. No se guarda nada”, reveló Paqui.

En Juan Pinto Durán cumplió funciones de observación y análisis de rivales, además de seguimiento de jugadores. Ese rol lo llevó a integrar la delegación que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Meneghini en el cuerpo técnico de Bielsa.

El regreso a una casa conocida

Meneghini conoce la interna de Universidad de Chile desde etapas anteriores. Su primer vínculo con el club se remonta a 2011, cuando integró el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli como analista, en el período más exitoso del equipo laico. Posteriormente, volvió a coincidir con la institución en 2016, como parte del proyecto encabezado por Sebastián Beccacece, que tuvo un cierre anticipado producto de los malos resultados.

Durante esos períodos, Paqui se especializó en análisis audiovisual, estudio de rivales y elaboración de informes. Tras el cierre del ciclo de Sampaoli en la selección argentina, Meneghini decidió iniciar su carrera como entrenador principal. Su primera experiencia fue en Unión La Calera, a fines de 2018, con apenas 30 años.

Posteriormente dirigió a Audax Italiano. Luego vino Everton y, más recientemente, O’Higgins, donde consolidó su mejor campaña en términos de resultados. El equipo rancagüino mostró regularidad para disputar posiciones altas durante gran parte del torneo.

Cómo juegan los equipos de Francisco Paqui Meneghini

Los principios de Francisco Meneghini están en la salida desde el fondo con elaboración, la búsqueda de superioridades numéricas y la utilización de carrileros con libertad para atacar espacios. En fase ofensiva, sus equipos privilegian la progresión con balón, aunque no descarta el juego directo.

“Los partidos son cambiantes y las estrategias van variando. No creo en ningún partido en el que uno salga solamente a defenderse, ni uno en el que uno salga solamente a atacar. El juego es uno solo y te va llevando a distintas circunstancias”, señaló en una entrevista con El Deportivo. Esa flexibilidad ha sido visible en sus ciclos en Chile, donde ajustó estructuras y roles según el plantel y el rival, sin abandonar la idea de asumir la iniciativa cuando es posible.

“Depende de los jugadores que tengas y lo que plantee el rival, porque si defienden con 11 es difícil abrirlos en dos pases. En el fondo, lo importante es que mis jugadores deben saber la interpretación del juego: que sepan cuándo son dos pases y que sepan cuándo diez. Hay un tiempo que tiene el fútbol, no es matemática”, ha explicado.

En lo metodológico, su formación como analista se refleja en el uso intensivo del video, tanto para el estudio de rivales como para la retroalimentación individual y colectiva. Durante períodos sin competencia, prioriza el análisis profundo de partidos propios y la elaboración de informes personalizados, una práctica que implementó desde sus primeras experiencias.

Este ha sido el año con mejores resultados para el estratega argentino. Asumió la banca de O’Higgins, en donde el equipo poco a poco se fue afirmando en la Liga de Primera y obtuvo 17 puntos en los primeros 11 partidos. De la mano de nombres como Bryan Rabello, Luis Pavez, Juan Ignacio Díaz o Juan Leiva, el equipo se consolidó en la parte alta de la tabla de posiciones, con un juego casi siempre propositivo y equilibrado. Su esquema variaba entre el 4-3-3 y el 4-5-1.

Los números indican que este 2025 obtuvo un 57,41% de rendimiento en la Liga de Primera. En total fueron 16 victorias, ocho empates y seis derrotas, con 43 goles a favor y 34 en contra. Estos números llamaron la atención desde el CDA, en donde se interesaron por contratarlo para la próxima temporada, en una lista en la que debió competir con el portugués Renato Paiva y el uruguayo Marcelo Méndez.

El perfil que buscaba Azul Azul

Desde la gerencia deportiva, Manuel Mayo explicó que el proceso de selección respondió a un perfil previamente definido. En ese marco, se evaluaron antecedentes, trayectoria, conocimiento del medio local y capacidad para liderar un proyecto deportivo.

Meneghini cumplía con varios de esos criterios. Además, su nombre contaba con el respaldo de la secretaría técnica.

Con su llegada, la U apuesta por un técnico formado en cuerpos de elite, con experiencia propia como entrenador y un conocimiento profundo del fútbol chileno. Paqui volverá al CDA, esta vez como responsable máximo del proyecto deportivo.