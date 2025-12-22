SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Lo miran en la U? Paqui Meneghini sorprende y deja de ser el técnico de O’Higgins

    Los celestes informaron a través de sus redes que el entrenador dejará el club pese al interés de la dirigencia por mantenerlo en el cargo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Francisco Meneghini habló de su futuro en el fútbol chileno. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    O’Higgins comunicó este lunes la sorpresiva salida del técnico Francisco Meneghini del club después de que éste junto a su cuerpo técnico lograran obtener la clasificación para disputar la Copa Libertadores a partir de la Fase 2.

    Según informaron, la dirigencia de los Celestes tenía como prioridad mantener a Paqui en el cargo. Sin embargo, este optó por dejar la institución.

    O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini, junto a sus ayudantes técnicos, Federico Martorell y Emmanuel Francés, el preparador físico, Gonzalo Fellay, y el analista táctico, Lautaro Correa; quienes lideraron un proceso que permitió alcanzar la anhelada clasificación de nuestro club a torneos internacionales”, indicaron en un mensaje compartido en las redes oficiales del club.

    Pese a la voluntad del Club en dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, enfatizaron.

    “Queremos transmitirles que en este nuevo ciclo, los propietarios junto al área deportiva, en base a nuestra experiencia y visión de gestión, continuaremos trabajando para seguir jerarquizando el fútbol profesional de O’Higgins FC con el objetivo de fortalecer el crecimiento institucional y deportivo”, cerraron.

    Lo miran en la U

    Ante la inminente salida de Gustavo Álvarez desde la banca de Universidad de Chile, los azules comenzaron a buscar alternativas para reemplazarlo.

    Una de las opciones que se manejaban antes del cierre del campeonato, además de Renato Paiva, era justamente la de Meneghini que ya registra un paso por los azules en 2016, como asistente técnico de Sebastián Beccacece.

    Antes del cierre del campeonato fue consultado sobre la posibilidad de volver a la U, pero en aquella instancia prefirió evitar el tema, pues aún tenía pendiente la conversación con los nuevos dueños de los celestes.

    "Continuar es una posibilidad. Independiente de cómo fuera la campaña, en todos los clubes en que he estado me proyecto. Me considero un entrenador de procesos y creo que el club tiene condiciones para seguir en esa línea de crecimiento la temporada que viene. Sabré la intención de los dirigentes, pero es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo“, advirtió en ese entonces.

    “Lo más importante es tener clara la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Con la familia Abumohor trabajamos muy bien hasta que estuvieron, la nueva propiedad tiene su forma. Conversando se pueden entender las partes. Tengo contrato hasta el sábado e independiente de lo que pase, vamos a conversar para ver qué quieren", añadió.

    Ahora, con la decisión ya tomada de dejar de trabajar con los celestes, Paqui Meneghini tiene vía libre para sostener las negociaciones con los azules de cara a la temporada 2026 del fútbol nacional, en que los laicos deberán enfrentar la Copa Sudamericana.

