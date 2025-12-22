SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: "El mejor partido del año, de muchos años"

    Los medios deportivos de España valoraron el gran encuentro de los béticos, que golearon por 4-0 al Getafe en La Cartuja.

    Julián Concha 
    Julián Concha

    El Betis llegó a su punto más alto de la temporada en el cierre de año. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini vapuleó al Getafe y se impuso por 4-0. En ese sentido, el rendimiento de los béticos y el manejo del Ingeniero fue alabado por la prensa española.

    “El Betis se ha marchado de vacaciones de Navidad después de golear por 4-0 al Getafe en La Cartuja. El equipo de Pellegrini, en un partido redondo en el que ha pasado por encima de los azulones de principio a fin, ha firmado su victoria número 29 en 2025, igualando su mejor registro en un año natural, que firmó también con el Ingeniero al frente en 2021”, escribió Marca en su comentario.

    Más de lo mismo para AS: “Su nombre es Aitor Ruibal y puede jugar como lateral derecho, extremo derecho, extremo izquierdo o delantero. No importa lo que necesite Manuel Pellegrini: él cumplirá. Y su exhibición ante el Getafe lo confirmó. El canterano lideró la goleada del Betis ante el Getafe para consolidar su papel en la zona europea y acercarse a la quinta plaza del Espanyol. Una demostración de pegada a la que se sumaron Fornals y Cucho para derretir un Getafe que nunca se pareció al Getafe. Pellegrini apagó por completo el habitual sello Bordalás”, indica su crónica.

    Más elogios

    Mundo Deportivo también realizó un positivo análisis: “El Real Betis despide 2025 brindando el mejor partido del año, de muchos años como local para ser más concretos, e infligiendo al Getafe una inapelable goleada en una noche redonda de todo el equipo y en especial de Aitor Ruibal y Fornals, cuyos goles llevaron el delirio a las gradas de La Cartuja y anticiparon unos días la Navidad en el nuevo barrio de la alegría, que se ha trasladado de Heliópolis a La Cartuja”, señala su comentario.

    “Este triunfo permite al Betis afianzarse en las plazas europeas e igualar el mayor número de victorias logradas en un año natural a lo largo de su historia, las 29 cosechadas en 2021, también con Manuel Pellegrini, a cuyas órdenes el equipo sigue muy vivo en todas las competiciones y en el Top 6 tanto en la liga doméstica como en competición europea, algo de lo que muy pocos equipos pueden presumir en el continente, y en España nadie, aparte de los béticos”, añadió el medio catalán.

