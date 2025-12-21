Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

El Betis se Manuel Pellegrini tuvo uno de los mejores desempeños de la temporada en su último partido del año. Los verdiblancos golearon al Getafe, por 4-0, en La Cartuja.

El Ingeniero se mostró conforme con la gran actuación de su escuadra, aunque dejó un recado en torno al entrante mercado de fichajes en el invierno europeo. “Yo siempre estoy en comunicación con la dirección deportiva, no hemos hablado por ahora nada. Ya lo dijo el presidente. Para que llegue alguien debe salir otro, hay que ver quién sale no despotenciándonos. El equipo está justo para seguir ascendiendo en las competiciones, vamos a ver lo que sucede en enero, siempre hay distintas sorpresas, ojalá esta sea para mejorar”, aseguró tras el encuentro.

También envió un mensaje para el nuevo año: “Ojalá que lo mejor de este año sea lo peor del próximo. Espero que sigamos mejorando, queríamos entregar este regalo a la hinchada por el gran respaldo que sentimos siempre. Que haya salud para todos y que lleguen buenos resultados”, dijo.

Pellegrini alabó lo hecho por sus pupilos: “No sé si ha sido el mejor partido, pero fue muy completo. No podemos compararlo con otro partido, pero es el nivel que uno quiere como equipo. Recuperamos el balón lejos de la portería siempre. ¿Aitor? A mí no me extraña, siempre puedo usarlo en varias posiciones”, indicó.

“Para mí estar en los ocho primeros de la Europa League, seguir en la Copa y estar sextos en la Liga es positivo. Seguiremos intentando ir más lejos, pero eso no depende solo de nosotros”, añadió.

Pellegrini también destacó el nivel de Marc Roca y Nelson Deossa. “A Nelson le costó acostumbrarse al fútbol europeo, pero viene mejorando mucho e hizo un partido muy completo. Añado a esos dos a Fornals, que está firmando una gran temporada. Tenemos muchos jugadores que se adaptan a varias posiciones. Juegan a lo que saben, que es a jugar bien, no perder el balón y llegar al área rival”, sentenció el Ingeniero.