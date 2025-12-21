SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    En el último partido del año, los verdiblancos superaron con claridad a los azulones de José Bordalás por 4-0. Doblete de Aitor Ruibal, el multiuso que tiene el Ingeniero en su plantilla. El técnico chileno cumple con un objetivo: llegar a la segunda mitad de la temporada vivo en tres competencias.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    El Betis de Manuel Pellegrini goleó al Getafe, por la liga española.

    El Real Betis Balompié disputó este domingo su último partido de 2025. Los verdiblancos se van a las fiestas de fin de año con una gran satisfacción, porque derrotaron con justicia y holgura al Getafe por 4-0, en duelo correspondiente a la fecha 17 de la liga española.

    Planteado de otra manera, Manuel Pellegrini derrotó a José Bordalás, en un cruce de entrenadores que están en las antípodas ideológicas respecto al juego. La posesión y buen trato de pelota que pregona el Ingeniero fue mucho más en la cancha de La Cartuja que el fútbol más “cortado” y no tan prístino de su colega.

    Los béticos llegaron al duelo ante los azulones con una sola derrota en los últimos 12 partidos, en todas las competencias. Esa dura caída ante el Barcelona es el lunar dentro de una etapa donde el técnico chileno y compañía han sorteado de manera correcta los obstáculos de la temporada.

    Desde el inicio, los andaluces reflejaron superioridad en el campo. El balón le perteneció al local, mientras que Getafe partió defendiendo con cinco. Con la tenencia de su lado, el trámite era del Betis. En ese sentido, la apertura de la cuenta en los 16 minutos fue justificada. Aitor Ruibal, quien nominalmente usó la demarcación del puntero izquierdo (siendo diestro), metió un cabezazo tras preciso centro de Antony para el 1-0. La ductilidad del 24 verdiblanco le da variantes a Pellegrini.

    El Betis registró el 57% de posesión en el primer tiempo y no recibió remates en su portería. La superioridad era clara, sin embargo le faltaba fineza en el último cuarto de cancha para dar con el arco. En los 38′, un veloz contragolpe acabó con un remate desviado de Pablo Fornals, el enlace, quien se ubicó detrás de Cucho Hernández.

    Para fortuna del Ingeniero, los béticos se desataron en el complemento. Si en los 45′ iniciales no reflejaron la supremacía en el marcador, todo cambió en la segunda mitad. Cada acercamiento en el área visitante tenía aroma de gol. En los 49′, repitió Aitor Ruibal para el 2-0. Capturó el balón tras un remate de Antony en un poste y la colocó en un rincón.

    Luego, en los 52′, Pablo Fornals hizo el tercero. El exvolante del West Ham United se fue solo en dirección a la portería y definió con un tiro ajustado al primer palo del meta David Soria. El triunfo no estaba bajo ningún cuestionamiento. El Getafe de Bordalás esbozó algún tipo de reacción, adelantando jugadores en la cancha. Llegó a un descuento, pero se anuló.

    A la hora de partido, llegó el cuarto gracias a Cucho Hernández. Luego de un rebote de Soria, el delantero colombiano aprovechó el rebote para ampliar una diferencia que ya era sideral, más allá del resultado. La acción fue examinada por el VAR, sospechando un posible fuera de juego, sin embargo el tanto se validó. Hubo un quinto gol, en los 79′, pero el doblete de Fornals se anuló. No le resultó nada al Getafe. Hasta se perdió un penal. Borja Mayoral desvió desde los 12 pasos (88′).

    Exhibición del Betis. Tanto así que el propio público presente en el estadio se manifestó con gratitud hacia el DT chileno. “Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini...”, entonó la fanaticada verdiblanca, en el epílogo del encuentro. El estratega, siempre compuesto, agradeció el gesto.

    El objetivo de la dirección técnica bética se cumplió: llegar a la segunda mitad de temporada vivo en las tres competencias. En LaLiga se ubica en el sexto lugar con 28 puntos, en zona de clasificación a copas europeas. En paralelo, ya clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey y está en la parte alta de la Fase de Liga de la Europa League, muy cerca de asegurar el pase directo a octavos.

