    EN VIVO

    En vivo: Betis se enfrenta al Getafe en un nuevo duelo entre Manuel Pellegrini y José Bordalás

    El equipo del Ingeniero quiere acercarse a zona de Champions League.

    Betis se enfrenta al Getafe

    Minuto a minuto

    Betis 0-0 Getafe

    Actualiza el relato

    Casi el primero del Betis

    6′. Primero, Antony saca un remate cruzado sin peligro.

    Después, gran remate de Fornals que es contenido por el portero.

    Inicia el partido

    1′. Arranca el encuentro. Ya se juega en La Cartuja. El Betis de Manuel Pellegrini recibe al Getafe.

    El equipo del Getafe

    La alineación del Betis de Pellegrini

    Contraste de estilos

    Será un nuevo enfrentamiento entre Pellegrini y José Bordalás, a quien considera un rival ideológico a nivel futbolístico. El Ingeniero anticipó el duelo:

    Yo tengo la opinión de que lo más importante es ganar en el fútbol, pero también hay un espectáculo detrás. Yo no tengo ningún tipo de problema con José Bordalás; pensar distinto no significa que alguien sea un enemigo. Él tiene una manera de trabajar y le ha ido muy bien, yo tengo una manera distinta. Pero no me considero un enemigo. No hay problemas en pensar distinto”, indicó en la previa al encuentro.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Getafe.

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    FACh informa fallecimiento de sargento y su hija tras accidente en Ruta 5 Sur

    Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios

    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Mujer es asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida en Ecuador

    Ismenia Pauchard es leyenda: la chilena es introducida al Salón de la Fama de la FIBA

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

