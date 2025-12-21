En vivo: Betis se enfrenta al Getafe en un nuevo duelo entre Manuel Pellegrini y José Bordalás
El equipo del Ingeniero quiere acercarse a zona de Champions League.
Minuto a minuto
Betis 0-0 Getafe
Casi el primero del Betis
6′. Primero, Antony saca un remate cruzado sin peligro.
Después, gran remate de Fornals que es contenido por el portero.
Inicia el partido
1′. Arranca el encuentro. Ya se juega en La Cartuja. El Betis de Manuel Pellegrini recibe al Getafe.
El equipo del Getafe
La alineación del Betis de Pellegrini
Contraste de estilos
Será un nuevo enfrentamiento entre Pellegrini y José Bordalás, a quien considera un rival ideológico a nivel futbolístico. El Ingeniero anticipó el duelo:
“Yo tengo la opinión de que lo más importante es ganar en el fútbol, pero también hay un espectáculo detrás. Yo no tengo ningún tipo de problema con José Bordalás; pensar distinto no significa que alguien sea un enemigo. Él tiene una manera de trabajar y le ha ido muy bien, yo tengo una manera distinta. Pero no me considero un enemigo. No hay problemas en pensar distinto”, indicó en la previa al encuentro.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Getafe.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.