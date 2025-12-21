En vivo: Betis se enfrenta al Getafe en un nuevo duelo entre Manuel Pellegrini y José Bordalás

Contraste de estilos

Será un nuevo enfrentamiento entre Pellegrini y José Bordalás, a quien considera un rival ideológico a nivel futbolístico. El Ingeniero anticipó el duelo:

“Yo tengo la opinión de que lo más importante es ganar en el fútbol, pero también hay un espectáculo detrás. Yo no tengo ningún tipo de problema con José Bordalás; pensar distinto no significa que alguien sea un enemigo. Él tiene una manera de trabajar y le ha ido muy bien, yo tengo una manera distinta. Pero no me considero un enemigo. No hay problemas en pensar distinto”, indicó en la previa al encuentro.