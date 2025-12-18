Betis de Manuel Pellegrini avanza a octavos de la Copa del Rey tras vencer con apuros a un equipo de tercera categoría

Betis se metió en los octavos de la Copa del Rey tras vencer a Real Murcia. FOTO: X @RealBetis

Betis cumplió con la tarea, también con los pronósticos, en la Copa del Rey. El equipo de Manuel Pellegrini ganó 2-0 en casa del Real Murcia, cuadro de la tercera categoría y otrora animador frecuente de LaLiga. Victoria con algunos apuros para los sevillanos que, de todas maneras, se meten en los octavos de final de la competición.

Pese a la modestia coyuntural del equipo murciano, claramente, el duelo por la ronda de los mejores 32 se presentaba como un partido trampa para los béticos. Una instancia en la que los locales rojos tenían muy poco que perder frente a una de las mejores escuadras del fútbol hispano, hoy por hoy.

Porque los Pimentoneros pretendían responder a esa probable sorpresa y así lo hicieron desde el inicio. Nada más iniciado el encuentro, el local se creó la primera ocasión clara, cuando Jorge Mier centró para Cristo Romero, cuyo remate dio en el cuerpo de Ortiz cuando iba al arco.

Tras opción, fue el equipo andaluz el que tomó el control del partido. Comenzó a tocar con más precisión el medio, aunque le costaba encontrar la profundidad para desarmar la línea de cinco hombres que ensayó el técnico Adrián Colunga. Así, a los 6’, Pablo García dio el primer aviso para los visitantes con un cabezazo que se fue desviado.

Solo cerca de la media hora, los verdiblancos encontraron premio a su insistencia, pero una jugada casi fortuita. Cucho Hernández intentó el disparo y la pelota dio de lleno en la mano de Alberto González. El árbitro Juan Martínez Munuera no titubeó en cobrar el penal, que el mismo colombiano Hernández convirtió en gol.

El gol provocó la inmediata reacción de los anfitriones, quienes vivieron sus mejores momentos en el encuentro. A los 36’, Cucho Hernández salvó en la línea el remate de Jorge Sánchez, quien todavía no anota en esta temporada. En la insistencia, el esloveno David Flakus no pudo dar con el arco, por muy poco.

A tres minutos del descanso, los dirigidos de Manuel Pellegrini volvieron a salvarse. Esta vez fue el portero Adrián quien defendió su arco en ocasiones consecutivas, después de tapar a puro reflejo los remates Antxon Jaso y el balcánico Flakus.

En la última del primer tiempo, el equipo de Sevilla intentó sacudirse de las dudas con un potente tiro del colombiano Nelson Deossa, el mismo que golpeó en el talón de Alberto González antes de marcharse al tiro de esquina.

Solo en el final

A pesar de la ventaja, el Ingeniero no quedó del todo contento tras lo visto en la mitad inicial, por eso dispuso el ingreso de Ricardo Rodríguez y Pablo Fornals para alcanzar aún más posesión.

El técnico chileno logró su intención, pero el equipo no encontraba ese volumen de juego que le permitiera aumentar la mínima diferencia. A los 69 minutos, continuaron los reemplazos en el Betis, ahora fue el brasileño Antony quien ingresó para abrir la cancha.

Recambio que dio frutos de manera casi inmediata. Cuando restaba un cuarto de hora para el final, el paulista logró rematar un contragolpe gestado por Fornals, pero el meta granate Diego Piñeiro estuvo notable para evitar la conquista.

Solo a cinco minutos del epílogo, los béticos pudieron sellar la clasificación. Un rápido contragolpe de Aitor Ruibal provocó otra jornada desgraciada para los murcianos, cuando el defensor Héctor Pérez trató de despejar y el balón dio en el portero Piñeiro para el 2-0.