SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Betis de Manuel Pellegrini avanza a octavos de la Copa del Rey tras vencer con apuros a un equipo de tercera categoría

    Los sevillanos ganaron 2-0 en casa del Real Murcia, pero mostraron muchos problemas, sobre todo en el final de la primera. El penal convertido por Cucho Hernández y el autogol del portero granate Diego Piñeiro permiten a los de Sevilla meterse entre los. 16 mejores.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis se metió en los octavos de la Copa del Rey tras vencer a Real Murcia. FOTO: X @RealBetis

    Betis cumplió con la tarea, también con los pronósticos, en la Copa del Rey. El equipo de Manuel Pellegrini ganó 2-0 en casa del Real Murcia, cuadro de la tercera categoría y otrora animador frecuente de LaLiga. Victoria con algunos apuros para los sevillanos que, de todas maneras, se meten en los octavos de final de la competición.

    Pese a la modestia coyuntural del equipo murciano, claramente, el duelo por la ronda de los mejores 32 se presentaba como un partido trampa para los béticos. Una instancia en la que los locales rojos tenían muy poco que perder frente a una de las mejores escuadras del fútbol hispano, hoy por hoy.

    Porque los Pimentoneros pretendían responder a esa probable sorpresa y así lo hicieron desde el inicio. Nada más iniciado el encuentro, el local se creó la primera ocasión clara, cuando Jorge Mier centró para Cristo Romero, cuyo remate dio en el cuerpo de Ortiz cuando iba al arco.

    Tras opción, fue el equipo andaluz el que tomó el control del partido. Comenzó a tocar con más precisión el medio, aunque le costaba encontrar la profundidad para desarmar la línea de cinco hombres que ensayó el técnico Adrián Colunga. Así, a los 6’, Pablo García dio el primer aviso para los visitantes con un cabezazo que se fue desviado.

    Solo cerca de la media hora, los verdiblancos encontraron premio a su insistencia, pero una jugada casi fortuita. Cucho Hernández intentó el disparo y la pelota dio de lleno en la mano de Alberto González. El árbitro Juan Martínez Munuera no titubeó en cobrar el penal, que el mismo colombiano Hernández convirtió en gol.

    El gol provocó la inmediata reacción de los anfitriones, quienes vivieron sus mejores momentos en el encuentro. A los 36’, Cucho Hernández salvó en la línea el remate de Jorge Sánchez, quien todavía no anota en esta temporada. En la insistencia, el esloveno David Flakus no pudo dar con el arco, por muy poco.

    A tres minutos del descanso, los dirigidos de Manuel Pellegrini volvieron a salvarse. Esta vez fue el portero Adrián quien defendió su arco en ocasiones consecutivas, después de tapar a puro reflejo los remates Antxon Jaso y el balcánico Flakus.

    En la última del primer tiempo, el equipo de Sevilla intentó sacudirse de las dudas con un potente tiro del colombiano Nelson Deossa, el mismo que golpeó en el talón de Alberto González antes de marcharse al tiro de esquina.

    Solo en el final

    A pesar de la ventaja, el Ingeniero no quedó del todo contento tras lo visto en la mitad inicial, por eso dispuso el ingreso de Ricardo Rodríguez y Pablo Fornals para alcanzar aún más posesión.

    El técnico chileno logró su intención, pero el equipo no encontraba ese volumen de juego que le permitiera aumentar la mínima diferencia. A los 69 minutos, continuaron los reemplazos en el Betis, ahora fue el brasileño Antony quien ingresó para abrir la cancha.

    Recambio que dio frutos de manera casi inmediata. Cuando restaba un cuarto de hora para el final, el paulista logró rematar un contragolpe gestado por Fornals, pero el meta granate Diego Piñeiro estuvo notable para evitar la conquista.

    Solo a cinco minutos del epílogo, los béticos pudieron sellar la clasificación. Un rápido contragolpe de Aitor Ruibal provocó otra jornada desgraciada para los murcianos, cuando el defensor Héctor Pérez trató de despejar y el balón dio en el portero Piñeiro para el 2-0.

    Más sobre:FútbolCopa del ReyBetisReal MurciaManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Comunidad judía celebra Janucá en La Moneda: “Los últimos tiempos no han sido fáciles”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Lo más leído

    1.
    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    2.
    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey

    3.
    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    4.
    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    5.
    Aníbal Mosa fija la prioridad de Colo Colo para reforzarle el plantel a Fernando Ortiz

    Aníbal Mosa fija la prioridad de Colo Colo para reforzarle el plantel a Fernando Ortiz

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana
    Chile

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Comunidad judía celebra Janucá en La Moneda: “Los últimos tiempos no han sido fáciles”

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre
    Negocios

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Tribunal Constitucional paraliza quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un golazo marcado desde la mitad de la cancha: Marruecos se queda con la Copa Árabe en una emocionante final
    El Deportivo

    Con un golazo marcado desde la mitad de la cancha: Marruecos se queda con la Copa Árabe en una emocionante final

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

    Repasa la victoria del Betis de Pellegrini sobre el Murcia y su paso a los octavos de final de la Copa del Rey

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”
    Mundo

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    Inmigrante guatemalteco en México: “Nunca creí que me quitarían a mi hija”

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta