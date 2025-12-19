SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno

    El Ingeniero visualiza desde España la realidad de la competencia local.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno. Juan Echeverria

    Manuel Pellegrini se refiere a la contingencia del fútbol chileno. Desde España, el Ingeniero habló de sus deseos para la competencia local. En ese contexto, el DT enfatizó en que le gustaría ver una estructura mas firme. “En cuanto a Chile, siempre desearle lo mejor en todo sentido y que se pueda reordenar la actividad”, fueron sus palabras.

    Más allá de sus palabras, el entrenador se mantiene concentrado en lo que realiza con el Betis, que este domingo recibe al Getafe por LaLiga. “Al Betis le regalaría los tres puntos contra el Getafe en casa y con eso tendríamos un gran regalo de Navidad”, dijo sobre sus intenciones más cercanas.

    Pellegrini habla de Chile desde España.

    En esa línea, el estratega valoró lo hecho ante el Murcia por la Copa del Rey. “No, no supone una cosa con la otra. Veníamos aquí con la misión de tratar de seguir en la Copa del Rey una ronda más. Por suerte la conseguimos ante un buen equipo. Ahora tenemos que pensar desde mañana en este último partido antes del parón de Navidad contra el Getafe. Jugamos en casa y estamos intentando posicionarnos en lugares para Europa la próxima temporada. Pero creo que tenemos que saber ir partido tras partido en las tres competiciones que estamos y eso es lo que yo más valorizo en esta primera etapa del año, porque seguimos vigentes en las tres”, analizó.

    Sobre lo expuesto por sus dirigidos, Pellegrini habló de los conceptos de identidad y competitividad. “Yo creo que no se pueden separar. Los equipos tienen que tener una identidad, una mecánica de juego, una manera de sentir lo que es el partido y luego también tener los resultados para que sea un equipo competitivo. Yo creo que tratamos de tener una idea futbolística, la desarrollamos mejor o peor, de acuerdo a distintos días, pero por lo menos, como digo, en la sexta temporada, creo que estamos dentro de una línea de juego que intentamos mejorarla y lo más importante es que sigamos ambicionando a seguirla mejorando”, apuntó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalReal BetisBetisFútbol ChilenoFútbol NacionalManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Homicidio en La Granja: hombre muere tras ser apuñalado en una plaza de la comuna

    Realizan despliegue con drones en Farellones buscando a joven que se extravió el miércoles realizando senderismo

    Lo más leído

    1.
    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    2.
    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar Chile por el caso FIFA Gate

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar Chile por el caso FIFA Gate

    3.
    Se acaba la paciencia: la crisis que genera en la U la forzada permanencia de Gustavo Álvarez en la banca azul

    Se acaba la paciencia: la crisis que genera en la U la forzada permanencia de Gustavo Álvarez en la banca azul

    4.
    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    5.
    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto
    Chile

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año
    Negocios

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres
    Tendencias

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno
    El Deportivo

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno

    Los comodines de Colo Colo para salvar el presupuesto 2026

    El llamado de Claudio Marchisio a los jóvenes: “Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi”

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta