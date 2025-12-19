“Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno

Manuel Pellegrini se refiere a la contingencia del fútbol chileno. Desde España, el Ingeniero habló de sus deseos para la competencia local. En ese contexto, el DT enfatizó en que le gustaría ver una estructura mas firme. “En cuanto a Chile, siempre desearle lo mejor en todo sentido y que se pueda reordenar la actividad”, fueron sus palabras.

Más allá de sus palabras, el entrenador se mantiene concentrado en lo que realiza con el Betis, que este domingo recibe al Getafe por LaLiga. “Al Betis le regalaría los tres puntos contra el Getafe en casa y con eso tendríamos un gran regalo de Navidad”, dijo sobre sus intenciones más cercanas.

Pellegrini habla de Chile desde España.

En esa línea, el estratega valoró lo hecho ante el Murcia por la Copa del Rey. “No, no supone una cosa con la otra. Veníamos aquí con la misión de tratar de seguir en la Copa del Rey una ronda más. Por suerte la conseguimos ante un buen equipo. Ahora tenemos que pensar desde mañana en este último partido antes del parón de Navidad contra el Getafe. Jugamos en casa y estamos intentando posicionarnos en lugares para Europa la próxima temporada. Pero creo que tenemos que saber ir partido tras partido en las tres competiciones que estamos y eso es lo que yo más valorizo en esta primera etapa del año, porque seguimos vigentes en las tres”, analizó.

Sobre lo expuesto por sus dirigidos, Pellegrini habló de los conceptos de identidad y competitividad. “Yo creo que no se pueden separar. Los equipos tienen que tener una identidad, una mecánica de juego, una manera de sentir lo que es el partido y luego también tener los resultados para que sea un equipo competitivo. Yo creo que tratamos de tener una idea futbolística, la desarrollamos mejor o peor, de acuerdo a distintos días, pero por lo menos, como digo, en la sexta temporada, creo que estamos dentro de una línea de juego que intentamos mejorarla y lo más importante es que sigamos ambicionando a seguirla mejorando”, apuntó.