Colo Colo empieza su reconstrucción. Terminada una temporada 2025 para el olvido, en la que no consiguieron ninguno de sus objetivos a nivel nacional e internacional y en la que ni siquiera lograron la clasificación para algún torneo continental en 2026, en Macul dan vuelta la página y se enfocan en prepararse para un nuevo ciclo.

La gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón trabaja intensamente para cumplir los requerimientos del técnico Fernando Ortiz. En ese contexto, el Cacique ya aseguró el fichaje de Matías Fernández, el lateral chileno que militaba en Independiente del Valle.

Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

Los albos van por más. Aunque manejan un presupuesto acotado, por la considerable merma en los ingresos que representa quedarse fuera de los torneos internacionales, intentan optimizar sus recursos para fortalecer el equipo.

En ese escenario, intensifican los contactos para quedarse con Francisco Salinas, una de las figuras de Coquimbo Unido, el equipo sensación de la última temporada, en la que se quedó indiscutiblemente con la Liga de Primera.

Francisco Salinas, en la Selección, ante Perú (Foto: Photosport) SIPA/PHOTOSPORT

Las tratativas avanzan. El contrato del jugador contiene una cláusula de salida que bordea los US$ 500 mil, aunque los piratas pretenden aprovechar la instancia para asegurar a uno de los miembros de su histórico plantel que pertenece a los albos: Cristián Zavala.

El delantero, quien también ha jugado en Fernández, Melipilla y Curicó Unido, ha manifestado su intención de permanecer en el norte, por lo que los piratas buscarán incluir una nueva cesión en el paquete que permita la partida de Salinas a Macul.

Para cubrir la banda

Salinas, de 26 años, una plaza que quedó vacante después de la decisión de no extender los contratos de Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes no entraron en los planes de Ortiz para la siguiente temporada.

El aconcagüino inició su carrera en Unión San Felipe y también vistió la camiseta de Unión La Calera.

En la última temporada fue indiscutible en la escuadra que dirigió Esteban González. Por la Liga de Primera participó en 29 encuentros, en los que acumuló 2604 minutos. En la Copa Chile agregó otros 10 partidos, con 739′ en el campo de juego.

Ese rendimiento lo llevó a ser considerado por Nicolás Córdova en los amistosos ante Perú y Rusia. Jugó cuatro minutos ante los europeos y 85′ frente a los incaicos en los duelos disputados en Sochi.