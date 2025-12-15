Coquimbo Unido anuncia su renovación más difícil: Diego Sánchez continúa en el arco del campeón

Diez días atrás, Diego Sánchez revelaba que la negociación de su extensión de vínculo con Coquimbo Unido estaba lejos de concretarse. “Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba”, declaró en el diario Las Últimas Noticias.

“Obviamente es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo. Tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año. El tiempo dirá qué onda”, agregó el futbolista.

Y el tiempo acercó a las partes y durante la noche de este domingo, las redes oficiales del campeón del fútbol chileno anunciaron el total acuerdo. Confirmación que llega justo después de las versiones que hablaban del interés de Deportes Concepción por el golero. El recién ascendido cuadro sureño se quedó sin uno de sus porteros, el argentino Gastón Gómez, y Sánchez era del gusto de su entrenador, Patricio Almendra.

Bajo el lema “El Aura Continúa”, los porteños subieron una serie de mensajes para dar la noticia. Primero mostraron la copa de la Liga de Primera y la carta “El Loco” del Tarot, luego la imagen de un gorila alcanzando el trofeo y los diferentes peinados del deportista, para luego confirmar con el valioso penal que le atajó a OHiggins en el último minuto: “Diego Sánchez. Campeón Renovado”.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Los números de Sánchez en Coquimbo

El “Mono” fue una de las figuras del flamante campeón de la Liga de Primera. Con Coquimbo alcanzó la valla menos batida del certamen, con apenas 17 goles en contra en 30 partidos, habiendo jugado en 29. Ahora comenzará a trabajar bajo las órdenes de su nuevo técnico, Hernán Caputto, que fue anunciado este sábado oficialmente.

El adiestrador asume el importante desafío de tomar las riendas del monarca del balompié nacional en las cinco competencias que tendrá el próximo año: Copa Libertadores, Copa Chile, Copa de la Liga, Supercopa y lo más importante, defender el título del Campeonato Chileno.

No lo hará precedido de la mejor experiencia, pues si bien peleó hasta el último el ascenso con Deportes Copiapó, no logró el objetivo. En líneas generales, registró irregulares números: 17 partidos ganados, 13 empatados y 15 perdidos. Un rendimiento del 47,4 % en 45 compromisos dirigidos.

Mira el posteo de Coquimbo Unido sobre Diego Sánchez: