    El Deportivo

    Con la Copa Libertadores por delante: Coquimbo Unido presenta a Hernán Caputto como su DT para el 2026

    El exadiestrador de Copiapó tomará la vacante que dejó Esteban González, quien asumió en el Querétaro de México.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Hernán Caputto asumió como DT de Coquimbo Unido. Foto: Coquimbo Unido/X.

    El campeón del fútbol chileno oficializó a su nuevo entrenador. Tras la partida de Esteban González al Querétaro de México, el cuadro pirata presentó a Hernán Caputto como su director técnico para un 2026 que estará marcado por la defensa del título y una participación histórica en la Copa Libertadores.

    A través de una publicación en las redes sociales del club, los nortinos le dieron la bienvenida al entrenador que viene de dirigir en la Primera B a Deportes Copiapó. "Hernán Caputtó firmó como nuevo DT pirata. El entrenador desembarca en el puerto aurinegro para la travesía 2026 del campeón en el ámbito nacional e internacional“, parten diciendo.

    “Héctor Hernán Caputto Gómez, nacido en San Andrés de Giles, Argentina, y nacionalizado chileno, tuvo una extensa carrera como portero en nuestro país tras debutar en Tigre, elenco de su país natal, teniendo también una experiencia en Indonesia el año 2004. Luego de su retiro como futbolista, fue director técnico de las Selecciones Chilenas Sub 15 y Sub 17, además de contar con pasos como DT en U. de Chile, Ñublense y últimamente en D. Copiapó”, agregan, realizando un barrido por su trayectoria.

    Si bien el otrora golero asume el importante desafío de tomar las riendas del vigente monarca del balompié nacional, no lo hace precedido de la mejor experiencia con los Leones de Atacama. En el elenco albirrojo no pudo lograr el ascenso tras caer en la Liguilla ante Deportes Concepción y, en líneas generales, registró irregulares números: 17 partidos ganados, 13 empatados y 15 perdidos. Un rendimiento del 47,4 % en 45 compromisos dirigidos.

    Pese a estos resultados, en la Cuarta Región apuestan por su trabajo. “¡Mucho éxito en tierra santa, profesor! ¡Siempre con Fuerza y Coraje de coquimbano!“, cierran en la publicación de bienvenida.

    Más sobre:FútbolCoquimbo UnidoHernán CaputtoLiga de PrimeraEsteban GonzálezFútbol chileno

