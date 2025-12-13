Su primer entrenamiento en el Querétaro: Esteban González comienza su etapa en el fútbol mexicano

Esteban González da sus primeros pasos en el extranjero. El técnico vive su primera experiencia fuera del país tras tocar la gloria con Coquimbo Unido. Fue el líder una hazaña inédita, pero ya está enfocado en el Querétaro, su nuevo desafío.

Este viernes firmó su contrato con los Gallos Blancos, dejando atrás un año histórico con los piratas. El Chino buscará darle un remezón a la Liga MX y retornarle el protagonismo al Querétaro.

En ese sentido, González ya trabaja con su nuevo equipo. El estratega de 43 años fue presentado oficialmente: “¡Esteban González ya está en Querétaro! Dirección Técnica top para nuestros Gallos Blancos“, indicaron en el club.

Querétaro también compartió registros de su primer día y primer entrenamiento del equipo: “¡Hoy comenzó la era de Esteban González al frente del Azul y Negro!”, señalaron. “Bienvenidos a Querétaro, profe. Vamos con todo”, continuó el elenco en sus redes.

Los primeros pasos de González en Querétaro

González inició su proceso con la camiseta del Querétaro. En el registro ocmpartido en sus redes sociales, al técnico se le aprecia saludando al plantel de los Gallos Blancos.

Posteriormente, el Chino, siempre con una pelota bajo el brazo, fue quien lideró los trabajos futbolísticos del equipo. En ese contexto también fue acompañado por Mauro Lamas y Miguel Pinto, sus ayudantes.

González viene antecedido de una campaña histórica, en la que le dio el primer título desde la creación de la institución. Lideró una increíble temporada con un total de 50 partidos dirigidos, en los que consiguió 33 victorias, 11 empates y 6 derrotas. Logró un 75,19% de rendimiento, además de 81 goles a favor y solo recibir 39.