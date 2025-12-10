Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

Pese a que la Liga de Primera terminó hace algunos días, ya se realizan movimientos de cara a la próxima temporada. Unión Española, equipo descendido, confirmó que Gonzalo Villagra continuará como DT en la Primera B y liderá su “operación retorno”.

“Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece. Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta. Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos. Este es el momento de estar más unidos que nunca, trabajando con responsabilidad, convicción y orgullo por nuestra institución”, señalan en un comunicado.

La ratificación del técnico, quien estaba como interino hasta la semana pasada, es el primer movimiento por parte de la directiva hispana. Luego de perder la categoría, el gerente general del club de Independiencia, Sabino Aguad, había anticipado que necesitaban una semana para comenzar las definiciones. El día que perdieron la categoría, Villagra anticipaba las metas del club: “El próximo año este club tiene que volver a Primera”.

En el elenco de Plaza Chacabuco, este lunes se prounció Jorge Segovia. “Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión. Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores… No voy a hacerlo. Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A”, escribió en propietario de Unión Española a través de su cuenta de X.

Coquimbo encuentra al reemplazo

Por otro lado, Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, encuentra al reemplazante de Esteban González. El Chino tomó una oferta de la Liga MX. Parte del elenco pirata con 43 partidos dirigidos, 29 triunfos, nueve empates y apenas cuatro derrotas. Eso traducido en un increíble 75.19% de rendimiento.

El estratega aceptó la propuesta del Querétaro. En ese contexto, González le comunicó a la dirigencia que encabeza Jorge Contador que ejecutará la cláusula que le permite salir anticipadamente del club. Eso implica el pago de US$ 200 mil.

De esta forma, el elenco pirata continuará su camino bajo la dirección técnica de Hernán Caputto, quien peleó el ascenso con Deportes Copiapó.

Para el exguardameta, será su cuarta experiencia como DT de un equipo nacional. Antes estuvo en Universidad de Chile, Ñublense y el León de Atacama. También tuvo pasos por la Roja en sus categorías Sub 15 y Sub 17. Ahora, al mando del elenco de la Cuarta Región, su primer desafío será la Supercopa, que la ANFP tiene prevista para enero y, por primera vez en su historia, tendrá a cuatro equipos disputandola: Coquimbo, la UC, Huachipato y Deportes Limache.

Luego, el objetivo mayúsculo es hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. “La directriz del directorio es procurar que se mantenga todo o la parte más importante del plantel”, anticipaba Jorge Contador a El Deportivo.