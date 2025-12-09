Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”

A dos meses de confirmarse la ausencia en el Mundial de 2026, el proceso para elegir al nuevo técnico de la Roja avanza sin fechas definidas. Pablo Milad, presidente de la ANFP evitó comprometer plazos y trasladó la responsabilidad operativa de la búsqueda al gerente de selecciones, Felipe Correa.

“No puedo especificar la fecha, porque depende también de las posibilidades que tenga el nuevo técnico”, señaló el dirigente a TNT Sports. La elección no será inmediata y dependerá de las condiciones contractuales y deportivas de los candidatos. La opción de Manuel Pellegrini, que renovó con el Real Betis hasta 2027, sigue instalada en el debate público, aunque en la ANFP mantienen la postura de que todas las alternativas están siendo evaluadas.

Milad insistió en que el análisis parte desde un diagnóstico realista sobre el presente del equipo nacional. “Eso lo está viendo Felipe. Está analizando en base a las características de nuestro equipo, porque no tenemos grandes figuras a nivel mundial”, reconoció.

Milad prefiere no dar plazos para la elección del DT de la Roja. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El dirigente reforzó esa idea al valorar los últimos amistosos de la Selección, partidos que se jugaron ya sin presión competitiva tras quedar fuera de la Copa del Mundo. “Debemos mejorar a nivel colectivo, que es fundamental, y eso se vio en los últimos dos amistosos, con los chicos muy concentrados”, afirmó.

La falta de competencia oficial en 2026 también condiciona el proceso. Tras el fracaso eliminatorio, la Roja tendrá un año calendario sin torneos por los puntos. El siguiente desafío oficial serán las Eliiminatorias para el Mundial de 2030. En esa lógica, el perfil del próximo entrenador parece estar más vinculado a la capacidad de reconstruir un plantel.

Por otro lado, el timonel del fútbol chileno también se refirió a los cambios en los formatos de competencia tras el acuerdo con Warner. “Después de llegar a acuerdos en las controversias históricas que había con TNT, hoy tenemos una sinergía y eso mejora mucho el espectáculo y mejora también las condiciones”, dijo.

“Hay requerimientos que estamos trabajando el conjunto para que la gente disfrute más de los partidos, tenga más opciones de ver a sus equipos y lo siga en las buenas y en las malas, porque acá no solo hay vencedores, sino que también hay personas que no han podido cumplir sus objetivos y un saludo muy cordial a ellos también. Ánimo a los jugadores, técnicos, dirigentes e hinchas, porque vimos mucha pena en muchos partidos y también mucha alegría. Que es lo lindo del fútbol”, añadió.