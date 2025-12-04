¿Palo para Pablo Milad? Manuel Pellegrini le raya la cancha a la ANFP para asumir la banca de la Roja

La renovación de su contrato con el Betis, por un año más, parecía que alejaba definitivamente a Manuel Pellegrini de la Roja. Sin embargo, el entrenador explicó los motivos de su decisión y estableció los plazos para iniciar las tratativas con el Equipo de Todos.

“Yo creo que no hay mucho que aclarar, cada persona puede tener la opinión que tenga ganas. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo a la Selección Chilena, tengo contrato ahora por un año más”, partió respondiéndole al periodista Eugenio Salinas, cuando le consultó por el tema.

Y luego aclaró su posición. El ingeniero no quiere firmar un vínculo con la actual directiva que preside Pablo Milad, pues entiende que en el camino a la cita planetaria que se desarrollará el 2030, habrá elecciones en la ANFP y esto necesariamente va a implicar cambios.

“La directiva en Chile va a estar hasta el próximo noviembre (2026) y luego va a cambiar, porque ya dijo el presidente (Milad) que él no seguía. Y a mí en ningún caso me gustaría estar obligado, con una directiva nueva, de tener un contrato. Una vez que haya una directiva nueva, ya veremos el camino a seguir”, sostuvo el DT.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Los plazos coinciden con la intención de Pellegrini

El vínculo del estratega y el cuadro sevillano termina en junio de 2027 y hasta ese entonces, Chile no debería jugar ningún partido oficial. Sólo encuentros amistosos.

El Mundial del próximo año, para el cual nuestro país no está clasificado, servirá para que la escuadra nacional sirva de sparring para los combinados que acudirán al evento que están organizando Canadá, Estados Unidos y México.

De hecho, el camino para la fiesta de 2030 se debería iniciar en septiembre de 2027 y la Conmebol está pensando en realizar una Liga de Naciones que entregue los boletos para el magno evento, una copa y premios en dinero.

“Trabajamos en las Eliminatorias del 2030. Hay tres equipos clasificados (Argentina, Uruguay y Paraguay), entonces tenemos que darle una vuelta para que no se haga aburrida y, así también, para darle competitividad a los equipos ya clasificados. Tenemos que ser las Eliminatorias que más recaudan en el mundo”, aseguró la directora jurídica de la Conmebol, Montse Jiménez, a DirecTV.

A eso se le agrega que la próxima Copa América se realizará el 2028 y que Nicolás Córdova tiene el respaldo de Milad para continuar con el interinato hasta que -al menos- termine su periodo a la cabeza de la institución que regula nuestro fútbol.